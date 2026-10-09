Experiencia Única

Boîte es el nuevo show de Griselda Siciliani y Carlos Casella que llega al Teatro El Galpón con una propuesta singular, intensa y emocional, donde conviven distintos géneros, climas y universos. Un viaje que atraviesa el humor, la sensualidad, el drama y la celebración, llevando al espectador por emociones tan diversas como inesperadas. Ambientada en un club nocturno de los 70', la puesta en escena recupera la estética del cabaret bajo la dirección musical de Diego Vainer y suma todo su poder con esta dupla que confirma una química única sobre las tablas. La función es el miércoles 4 de noviembre a las 20:00 horas, en 18 de Julio 1618. Las entradas se consiguen en la boletería del teatro o en redtickets.uy