Estreno en el Sodre: Coppélia

Una nueva producción del Ballet Nacional llega en setiembre a la sala Eduardo Fabini del Auditorio. Se trata de Coppélia, una muñeca realista creada por el Dr. Coppélius para su tienda de títeres. La trama presenta un juego de enredos, amor y celos, que se suceden a partir de las disparatadas ocurrencias de la muñeca, involucrando a los demás títeres de la tienda para oponerse a un romance entre dos enamorados. Una madeja que también atrapa a los espectadores para finalmente resolverse en un desenlace feliz. Con la coreografía reinterpretada de Marina Sánchez, estará en cartelera a lo largo del mes. Los abonos se consiguen a través de tickantel.com.uy