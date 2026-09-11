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El País Paula Imperdibles

Estreno en el Sodre: Coppélia

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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Coppélia
Coppélia.
SODRE.

Una nueva producción del Ballet Nacional llega en setiembre a la sala Eduardo Fabini del Auditorio. Se trata de Coppélia, una muñeca realista creada por el Dr. Coppélius para su tienda de títeres. La trama presenta un juego de enredos, amor y celos, que se suceden a partir de las disparatadas ocurrencias de la muñeca, involucrando a los demás títeres de la tienda para oponerse a un romance entre dos enamorados. Una madeja que también atrapa a los espectadores para finalmente resolverse en un desenlace feliz. Con la coreografía reinterpretada de Marina Sánchez, estará en cartelera a lo largo del mes. Los abonos se consiguen a través de tickantel.com.uy

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