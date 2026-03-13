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El País Paula Imperdibles

El Solís presenta: Tangazo

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Revista Paula
13/03/2026, 08:43
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Banda Sinfonica de Montevideo
Banda Sinfonica de Montevideo, foto BANDA SINFONICA DE MONTEVIDEO
banda Sinfonica de Montevideo

En este encuentro en la Sala Principal del Teatro Solís, los bandoneones son los protagonistas. Juntos, unen la música de la Banda Sinfónica de Montevideo con el tango en un concierto intenso y potente. Tangazo, es un show que siempre deja con ganas de más. La función está fijada para el martes 17 de marzo, a las 20:00 horas, y busca celebrar el canto popular, mientras los destacados intérpretes reviven melodías reconocibles, propias de las dos orillas del Río de la Plata. Abonos disponibles en tickantel.com.uy

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