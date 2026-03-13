El síndrome de Stendhal

El dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco presenta su último texto teatral de autoficción en el que aborda el tema del famoso síndrome descubierto en los años 70' por la psiquiatra y psicoanalista italiana Graziella Magherini y que consiste en toda una serie de trastornos que pueden presentar algunas personas luego de haber visto una obra de arte. Interpretado por la Comedia Nacional, el estreno es este 20 de marzo, y la puesta se mantendrá en escena hasta el 19 de abril, con funciones todos los días de martes a domingos en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Abonos disponibles en tickantel.com.uy