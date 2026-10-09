Charlas que inspiran

Este sábado 24 de octubre, a las 16:00 horas, la Sala Florida (piso 3) del Radisson Victoria Plaza Hotel se convierte en un espacio sin precedentes. Se trata de la primera edición de un ciclo de charlas organizado por ATREVA, moderadas por Florencia Infante y Luisina Chuayre, con el objetivo de inspirar y conectar a mujeres emprendedoras con referentes de diferentes ámbitos para que compartan sus experiencias y desafíos. Entre las disertantes se destaca a Cathy Denis (pastelera), Danna Liberman (actriz), Noelia Etcheverry (comunicadora) y Ana Apolaro (terapeuta capilar y cosmetóloga). Todas ellas, brindarán ejemplos de reinvención y liderazgo. Los lugares se consiguen en redtickets.uy y con cada entrada se recibirán una serie de regalos al finalizar