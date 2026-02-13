Candombe a Full en Punta

Para culminar el mes vibrando al ritmo de los tambores, la aldea de sentidos de Pueblo Narakan invita a celebrar el carnaval con un espectáculo sin igual. El show Rueda de Candombe promete pues queda en manos de los músicos Diego Paredes (tambor Piano), Darío Terán (tambor Chico), Claudio Martínez (tambor Repique y voz), Hernán Peyrou (acordeón y voz), Alejandro Luzardo (guitarra y voz) y Rolo Fernández (guitarrón y voz). La velada está prevista para el 28 de febrero a las 22:00 horas. Las reservas se realizan al +598 98 104 500 y redtickets.uy. Juan Díaz de Solís 678. Instagram/@pueblo.narakan