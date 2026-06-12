Hay una frase que Esteban Recagno repite desde hace años y que, vista en perspectiva, resume su presente: “la constancia hace milagros y los sueños se materializan”. En octubre, el actor uruguayo que ha sido parte de elencos artísticos en Argentina, Perú y México, viajará a España para recibir el premio al Actor Revelación en los LatinMARA Awards Internacionales, una distinción que reconoce el trabajo de actores en mercados de América Latina y Europa.

Para Esteban este reconocimiento es la confirmación de que el trabajo constante, incluso cuando los resultados se hacen esperar, termina abriendo puertas. “Cuando uno empieza a actuar, sueña con contar historias que crucen fronteras y conecten con públicos de distintas culturas. Por eso vivo este reconocimiento con emoción, humildad y una enorme responsabilidad”.

Entre los trabajos que han marcado su trayectoria reciente, destaca especialmente la interpretación como Fernando Parrado en la obra Sobrevivir a los Andes, una producción peruana dirigida por Hugo Giachino. “Fue un desafío enorme desde lo artístico y también desde lo humano. Interpretar a una persona que atravesó una de las historias de supervivencia más impactantes del mundo implicó una gran responsabilidad, mucho estudio y una profunda inmersión emocional. Fue un trabajo exigente, con un desgaste importante, pero también uno de los procesos más enriquecedores que me tocó vivir como actor. Tuve el privilegio de protagonizar esta obra y de ayudar a contar sobre el escenario una historia que sigue conmoviendo e inspirando a generaciones enteras. Más allá de la experiencia teatral, me llevo el crecimiento personal y profesional que significó asumir un desafío de esa magnitud”.

A esta experiencia se suman proyectos audiovisuales como CDMA: El Regreso y Desde la última vez que nos vimos, además de interpretaciones como la del joven Emilio Azcárraga en Gigantes de México, o Jorge Carrascosa en la serie Sueño bendito. Este 2026 forma parte del elenco de la película uruguaya Bajo control; espera el estreno de una serie filmada en Buenos Aires; y se prepara para volver a subirse al escenario con La tempestad de William Shakespeare, en el Teatro Stella.

En su trayectoria sobresale también el trabajo como docente y comunicador. Por un lado, los talleres que imparte a personas mayores en distintos centros culturales es una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera, según comenta. “Ellos me han dado grandes lecciones sobre perseverancia, curiosidad y ganas de seguir creciendo sin importar la edad”. Por otro lado, destaca su labor junto al colectivo REC Teatral, grupo que acerca el teatro a distintas realidades sociales. “A través de nuestras propuestas abordamos temáticas como el bullying, la seguridad vial y la construcción de la identidad. Hemos tenido la oportunidad de presentar obras en diversas instituciones educativas, promoviendo espacios de reflexión e intercambio. Me entusiasma combinar proyectos artísticos con iniciativas de impacto social. Creo que el arte tiene la capacidad de entretener, emocionar y también generar conversaciones necesarias. Ese es un camino que me interesa seguir profundizando, tanto dentro como fuera de los escenarios”.

Actualmente, Esteban está cursando la carrera de Periodismo en la Universidad de la Empresa (UDE) y complementando su experiencia artística con formación docente. “Creo que enseñar implica una gran responsabilidad y también un aprendizaje permanente. Por eso busco prepararme constantemente, combinando mi experiencia en la actuación y la comunicación con nuevas herramientas que me ayuden a acompañar mejor a quienes participan de mis talleres”.

Hacia el futuro, cuando se imagina en los próximos diez años, destaca: “me gustaría seguir creciendo como actor y comunicador, participando en proyectos que me desafíen artísticamente y que tengan un impacto positivo en las personas. También me gustaría continuar formando a otros, generando oportunidades y construyendo puentes entre el arte, la comunicación y la educación. Más que alcanzar un lugar específico, mi deseo es seguir evolucionando sin perder la pasión, la curiosidad y la capacidad de soñar que me acompañan desde niño. Creo que cuando uno deja de soñar, deja de avanzar”.

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