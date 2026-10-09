Vitello Tonnato

(Rinde 4 a 6 porciones)

Para la carne:



1 kg de peceto limpio

Sal gruesa y pimienta

Aceite de oliva

Para la salsa tonnato:

150 g de atún en aceite,

escurrido

150 g de mayonesa casera

o de buena calidad

1 huevo duro

4 filetes de anchoa

10 g de alcaparras, y unas

más para terminar

15 ml de jugo de limón

30 a 50 ml de agua fría

Para terminar:



Ralladura de limón

Aceite de oliva

Pimienta recién molida

Sal marina

1. Salar el peceto por todos lados una hora antes, o desde la noche anterior. Dejarlo en la heladera.

2. Precalentar el horno a 160°C.

3. Secar la carne, untarla con aceite y sellarla en sartén caliente hasta dorar, de 6 a 8 minutos en total.

4. Llevar al horno hasta que el centro marque 55°C en un termómetro de cocina, entre 35 y 45 minutos. Esto es clave para que quede rosada.

5. Retirar, dejar reposar diez minutos. Poner en heladera dos horas.

6. Procesar el atún, la mayonesa, el huevo duro, las anchoas, las alcaparras y el jugo de limón. Agregar el agua hasta lograr una salsa lisa y napé (que se adhiera y deslice).

7. Cortar la carne fría en láminas, finitas. Dejarla 20 minutos en el freezer antes de cortar.

8. Cubrir el plato con las láminas y cubrir con la salsa tonnato. Terminar con alcaparras, ralladura de limón, aceite de oliva, pimienta y sal marina.