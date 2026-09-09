Sopa crema de puerros

(4 porciones)

2 puerros grandes

1 cda de aceite de oliva

1 cebolla pequeña cortada en finos cubos

1 cdita de hojas de tomillo fresco picadas

2 papas para hornear con piel, lavadas y cortadas en cubos pequeños

1/3 taza de yogur griego natural

6 tazas de caldo vegetal o de pollo

1½ cdas de perejil cortado

1. Limpiar bien los puerros. Descartar las raíces y lavar las hojas verdes. Atarlas con un trozo de hilo. Reservar.

2. Tomar las partes blancas de los puerros ya limpios y cortar, primero en cuartos, y luego en rebanadas finas. Volver a enjuagar; colar y reservar.

3. En una olla grande calentar aceite de oliva a fuego medio alto. Cuando comience a hervir, añadir la cebolla limpia y cortada, el atado de verdes, las partes blancas de los puerros y el tomillo. Sofreír, hasta que los puerros y la cebolla comiencen a suavizarse, sin que tomen color.

4. Añadir las papas. Bajar a una temperatura media, y remover ocasionalmente durante ocho o diez minutos, o hasta que las papas comiencen a suavizarse. Cuando las papas estén ligeramente suaves, subir la temperatura y añadir el yogur removiendo constantemente hasta que el agua del yogur se haya evaporado, y los vegetales estén cubiertos de grumos.

5. Añadir el caldo y el sofrito de puerros. Llevar a hervir.

6. Mezclar bien para combinar todo; una vez que rompa el hervor bajar la temperatura, y cocinar durante unos diez o quince minutos hasta que las papas estén bien cocidas y puedan triturarse fácilmente contra los lados de la olla con una cuchara.

7. Ajustar la sal y condimentos. Retirar el atado de verdes y licuar toda la preparación.

8. Llevar la sopa nuevamente a hervir durante unos minutos, y emplatar.

9. Al momento de servir decorar con perejil, aceite y pimienta negra.

