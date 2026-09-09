Sopa Crema de Puerros
La Estacada restaurante.
Sopa crema de puerros
(4 porciones)
2 puerros grandes
1 cda de aceite de oliva
1 cebolla pequeña cortada en finos cubos
1 cdita de hojas de tomillo fresco picadas
2 papas para hornear con piel, lavadas y cortadas en cubos pequeños
1/3 taza de yogur griego natural
6 tazas de caldo vegetal o de pollo
1½ cdas de perejil cortado
1. Limpiar bien los puerros. Descartar las raíces y lavar las hojas verdes. Atarlas con un trozo de hilo. Reservar.
2. Tomar las partes blancas de los puerros ya limpios y cortar, primero en cuartos, y luego en rebanadas finas. Volver a enjuagar; colar y reservar.
3. En una olla grande calentar aceite de oliva a fuego medio alto. Cuando comience a hervir, añadir la cebolla limpia y cortada, el atado de verdes, las partes blancas de los puerros y el tomillo. Sofreír, hasta que los puerros y la cebolla comiencen a suavizarse, sin que tomen color.
4. Añadir las papas. Bajar a una temperatura media, y remover ocasionalmente durante ocho o diez minutos, o hasta que las papas comiencen a suavizarse. Cuando las papas estén ligeramente suaves, subir la temperatura y añadir el yogur removiendo constantemente hasta que el agua del yogur se haya evaporado, y los vegetales estén cubiertos de grumos.
5. Añadir el caldo y el sofrito de puerros. Llevar a hervir.
6. Mezclar bien para combinar todo; una vez que rompa el hervor bajar la temperatura, y cocinar durante unos diez o quince minutos hasta que las papas estén bien cocidas y puedan triturarse fácilmente contra los lados de la olla con una cuchara.
7. Ajustar la sal y condimentos. Retirar el atado de verdes y licuar toda la preparación.
8. Llevar la sopa nuevamente a hervir durante unos minutos, y emplatar.
9. Al momento de servir decorar con perejil, aceite y pimienta negra.
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