Capresse de tomates asados

(Rinde 1 porcion)

3 tomates peritas en su punto

1 mozzarella bola

50 cc de crema de leche

Sal y pimienta

100 g de tomates cherry, rojos

y amarillos

Orégano y tomillo fresco

Sal de mar

Para el pesto:

50 g de albahaca

100 cc de aceite de oliva

20 cc de aceite de girasol

20 g nueces tostadas

30 g de parmesano

½ diente de ajo

1. Lavar los tomates perita y cortarlos verticalmente, condimentar con sal y azúcar. Dejar reposar por cinco minutos.

2. Deshilachar la mozzarella con las manos, hasta que quede en hilos. Condimentar con sal, pimienta y la crema de leche.

3. En una sartén a fuego bajo y previamente precalentado con un poco de aceite, disponer los tomates boca abajo hasta que tomen un color dorado y apenas quemado.

4. Procesar en un mixer los ingredientes del pesto hasta obtener una textura pastosa.

5. Cortar los cherry por la mitad y salpimentar en un bowl.

6. Colocar la mozzarella de base con los tomates por arriba. Con la ayuda de una cuchara colocar el pesto en pequeñas cantidades. Ubicar los cherry en los costados, las hojas de orégano y tomillo por encima, y finalizar con cristales de sal de mar.

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