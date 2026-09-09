Risotto de mar
La Estacada Restaurante
Risotto de mar
(4 porciones)
300 g arroz Arborio o Carnaroli
400 g de mariscos surtidos (camarones, mejillones, calamares)
1 litro de caldo o fumet de pescado caliente
1 cebolla picada fina
2 dientes de ajo picados
120 ml de vino blanco seco
50 g de manteca
50 g de queso parmesano rallado
Aceite de oliva, sal y pimienta cantidad necesaria
Perejil picado para decorar
1. En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltear los mariscos, durante dos minutos.
2. Retirar y reservar con sus jugos.
3. En una cacerola amplia, calentar un chorro de aceite de oliva y un poco de manteca. Sofreír la cebolla y el ajo a fuego lento hasta que estén transparentes.
4. Añadir el arroz a la cacerola y remover durante 1 minuto para que los granos se vuelvan ligeramente translúcidos.
5. Añadir el vino blanco y dejar que el alcohol se evapore por completo; continuar revolviendo.
6. Agregar de a cucharones el caldo o fumet de pescado caliente, removiendo constantemente. Repetir cada vez que el arroz absorba el líquido, hasta cumplir los 18 minutos, o que alcance el punto de cocción.
7. A dos minutos de terminar la cocción del arroz, incorporar los mariscos reservados.
8. Apagar el fuego, agregar la manteca restante, y el queso parmesano. Tapar la cacerola por dos minutos antes de servir, para lograr una textura cremosa.
9. Decorar con perejil fresco picado.
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