Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Cocina

Risotto de mar

La Estacada Restaurante

Logo Paula negro-2.jpg
Revista Paula
09/09/2026, 11:10
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Risotto de mar
La Estacada Restaurante.
Pablo Rivara

Risotto de mar

(4 porciones)

300 g arroz Arborio o Carnaroli
400 g de mariscos surtidos (camarones, mejillones, calamares)
1 litro de caldo o fumet de pescado caliente
1 cebolla picada fina
2 dientes de ajo picados
120 ml de vino blanco seco
50 g de manteca
50 g de queso parmesano rallado
Aceite de oliva, sal y pimienta cantidad necesaria
Perejil picado para decorar

1. En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltear los mariscos, durante dos minutos.

2. Retirar y reservar con sus jugos.

3. En una cacerola amplia, calentar un chorro de aceite de oliva y un poco de manteca. Sofreír la cebolla y el ajo a fuego lento hasta que estén transparentes.

4. Añadir el arroz a la cacerola y remover durante 1 minuto para que los granos se vuelvan ligeramente translúcidos.

5. Añadir el vino blanco y dejar que el alcohol se evapore por completo; continuar revolviendo.

6. Agregar de a cucharones el caldo o fumet de pescado caliente, removiendo constantemente. Repetir cada vez que el arroz absorba el líquido, hasta cumplir los 18 minutos, o que alcance el punto de cocción.

7. A dos minutos de terminar la cocción del arroz, incorporar los mariscos reservados.

8. Apagar el fuego, agregar la manteca restante, y el queso parmesano. Tapar la cacerola por dos minutos antes de servir, para lograr una textura cremosa.

9. Decorar con perejil fresco picado.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Setiembre 2026
Te puede interesar