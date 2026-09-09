Picada de mar
Picada de mar
(4 porciones)
Para las rabas:
500 g de rabas
2 huevos
Sal y adobo al gusto
30 g de provenzal (ajo + perejil)
Semolín, cantidad necesaria
Panko, cantidad necesaria
1. Descongelar las rabas y escurrir.
2. Condimentar con sal, un poco de provenzal y adobo.
3. En un bowl aparte batir los huevos con sal, adobo y el resto de la provenzal.
4. Pasar cada raba por: semolín, huevo y panko.
5. Freír en abundante aceite caliente.
6. Escurrir sobre papel absorbente.
Para las miniaturas de pescado:
400 g de bifes de pescado
Sal y adobo a gusto
30 g de provenzal
Harina cantidad necesaria
1. Secar el pescado y cortar en cubos de 3×3 cm. Condimentar con sal, adobo y provenzal.
2. Pasar los cubos por harina y sacudir para quitar el exceso.
3. Freír hasta que estén dorados.
4. Escurrir sobre papel absorbente.
Para las brochettes de langostinos
300 g de langostinos pelados
½ morrón rojo
½ cebolla
1 diente de ajo
1 cda de perejil fresco
1 cda de aceite de oliva
Sal a gusto
Pimienta a gusto
½ cucharadita de pimentón
Limón
1. Cortar el morrón y la cebolla en cubitos de 3x3 cm.
2. Mezclar los langostinos con el aceite, el ajo, el perejil y condimentar con sal, pimienta y pimentón.
3. Armar las brochettes en orden: langostino, morrón, cebolla, langostino, morrón, cebolla; y así.
4. Cocinar en plancha o parrilla caliente hasta que doren.
5. Servir con gajos de limón fresco.
Para las papas rústicas:
600 g de papas
Aceite para freír
Sal a gusto
Perejil o provenzal (opcional)
1. Lavar bien las papas, y dejarles la piel.
2. Cortar en gajos y secarlos.
3. Freír hasta que estén doradas.
4. Escurrir en papel absorbente y salar.
5. Servir con provenzal.
Armar una fuente con todos las preparaciones e incluir algún dip, en este caso se sirve con salsa cremosa de hongos, pero puede ser mayonesa o provenzal.
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