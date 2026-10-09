Olivas fritas con pesto de tomates secos
Pomelo restaurante
(Rinde 4 porciones)
Para las olivas:
- 36 olivas verdes, grandes, y carnosas, descarozadas
- 60 g de harina
- 2 huevos
- Pimienta
- 70 g de pan rallado
- 70 g de panko
- Aceite para freír
Para el pesto de tomates (150 g):
- 50 g de tomates secos
- 8 g de albahaca fresca, y unas
- hojas más para terminar
- 20 g de almendras o nueces
- tostadas
- 20 g de parmesano rallado
- 50 ml de aceite de oliva
- Sal y pimienta
1. Secar bien las olivas con papel absorbente.
2. Pasarlas por harina y luego por los huevos batidos, con pimienta.
3. Empanarlas con la mezcla de pan rallado y panko. Reservar.
4. Hidratar los tomates secos en agua hirviendo durante 10 minutos. Escurrirlos y reservar un poco de esa agua.
5. Procesar los tomates con la albahaca, los frutos secos, el parmesano y el aceite de oliva hasta lograr una pasta cremosa. Si queda muy espesa, agregar un poco del agua reservada. Ajustar la sal al final.
6. Calentar el aceite en una olla a 180°C. Freír las olivas de 1 a 2 minutos, hasta que queden bien doradas. Escurrirlas sobre papel absorbente.
7. Para servir, poner en cada plato unos 30 g de pesto de tomates, y 9 olivas por encima. Terminar con hojas de albahaca para decorar.
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