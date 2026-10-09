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El País Paula Cocina

Olivas fritas con pesto de tomates secos

Pomelo restaurante

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Revista Paula
09/10/2026, 01:46
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Olivas fritas con pesto de tomates secos, de Pomelo restaurante.
Pablo Rivara

(Rinde 4 porciones)

Para las olivas:

  • 36 olivas verdes, grandes, y carnosas, descarozadas
  • 60 g de harina
  • 2 huevos
  • Pimienta
  • 70 g de pan rallado
  • 70 g de panko
  • Aceite para freír

Para el pesto de tomates (150 g):

  • 50 g de tomates secos
  • 8 g de albahaca fresca, y unas
  • hojas más para terminar
  • 20 g de almendras o nueces
  • tostadas
  • 20 g de parmesano rallado
  • 50 ml de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

1. Secar bien las olivas con papel absorbente.
2. Pasarlas por harina y luego por los huevos batidos, con pimienta.
3. Empanarlas con la mezcla de pan rallado y panko. Reservar.
4. Hidratar los tomates secos en agua hirviendo durante 10 minutos. Escurrirlos y reservar un poco de esa agua.
5. Procesar los tomates con la albahaca, los frutos secos, el parmesano y el aceite de oliva hasta lograr una pasta cremosa. Si queda muy espesa, agregar un poco del agua reservada. Ajustar la sal al final.
6. Calentar el aceite en una olla a 180°C. Freír las olivas de 1 a 2 minutos, hasta que queden bien doradas. Escurrirlas sobre papel absorbente.
7. Para servir, poner en cada plato unos 30 g de pesto de tomates, y 9 olivas por encima. Terminar con hojas de albahaca para decorar.

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