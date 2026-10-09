Milanesa de pollo con spaguetti cacio e pepe
Pomelo restaurante
(Rinde 2 porciones)
Para la milanesa:
- 1 suprema de pollo de campo
- (350 a 400 g)
- 2 huevos
- 1 cda de mostaza
- 1 diente de ajo picado
- 1 cda de perejil picado
- Sal y pimienta
- 80 g de pan rallado
- 80 g de panko
- Aceite para freír
Para el spaghetti cacio e pepe:
- 180 g de spaghetti seco
- 20 g de manteca
- 1 cdita de pimienta negra
- recién molida
- 80 g de pecorino romano rallado
- fino (o parmesano)
- Sal gruesa
1. Cortar la suprema en dos milanesas de grosor mediano a grueso.
2. Batir los huevos con la mostaza, el ajo, el perejil, sal y pimienta.
3. Pasar las milanesas por la huevada y rebozarlas con la mezcla de pan rallado y panko, presionando bien para que queden crocantes.
4. Freír en una sartén con 1 cm de aceite a fuego medio, unos 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Escurrir sobre papel absorbente.
5. Hervir el spaghetti en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reservar una taza del agua de cocción.
6. En una sartén, tostar la pimienta unos segundos. Agregar la manteca y un cucharón del agua de cocción.
7. Sumar la pasta y hacer movimientos envolventes hasta que se forme una salsa.
8. Retirar del fuego y agregar el queso de a poco, sin dejar de mover. Si hace falta, sumar más agua de cocción hasta lograr una salsa cremosa.
9. Emplatar junto a la milanesa y servir enseguida.
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