Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Cocina

Helado espresso

Pomelo restaurante

Logo Paula negro-2.jpg
Revista Paula
09/10/2026, 01:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
PRS_8056.jpg
Helado espresso. Pomelo restaurante.
Pablo Rivara

(Rinde 4 porciones)

Para el merengue suizo:

  • 2 claras
  • 120 g de azúcar

Para servir:

  • 4 bochas de helado de dulce de leche
  • 4 shots de espresso (30 ml cada uno)

1. Poner las claras y el azúcar en un bowl sobre baño María, sin que el recipiente toque el agua. Batir con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla llegue a 70°C, unos 5 minutos.
2. Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica a velocidad alta hasta obtener un merengue
firme, brillante y tibio, de 8 a 10 minutos. Reservar en un bowl.
3. En el restaurante se utiliza helado de dulce de leche y espresso de formulación y elaboración propia. Para lograr un resultado parecido en casa, elegir un buen helado de dulce de leche y servir una bocha en un vaso o copa.
4. Con una cuchara, poner el merengue por encima dándole forma a gusto. Si se tiene soplete, quemar el merengue es un detalle que queda muy bien.
5. Terminar con el shot de espresso recién hecho por encima.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Revista Paula Octubre 2026
Te puede interesar