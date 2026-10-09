Helado espresso

(Rinde 4 porciones)

Para el merengue suizo:



2 claras

120 g de azúcar

Para servir:



4 bochas de helado de dulce de leche

4 shots de espresso (30 ml cada uno)

1. Poner las claras y el azúcar en un bowl sobre baño María, sin que el recipiente toque el agua. Batir con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla llegue a 70°C, unos 5 minutos.

2. Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica a velocidad alta hasta obtener un merengue

firme, brillante y tibio, de 8 a 10 minutos. Reservar en un bowl.

3. En el restaurante se utiliza helado de dulce de leche y espresso de formulación y elaboración propia. Para lograr un resultado parecido en casa, elegir un buen helado de dulce de leche y servir una bocha en un vaso o copa.

4. Con una cuchara, poner el merengue por encima dándole forma a gusto. Si se tiene soplete, quemar el merengue es un detalle que queda muy bien.

5. Terminar con el shot de espresso recién hecho por encima.