Helado espresso
Pomelo restaurante
(Rinde 4 porciones)
Para el merengue suizo:
- 2 claras
- 120 g de azúcar
Para servir:
- 4 bochas de helado de dulce de leche
- 4 shots de espresso (30 ml cada uno)
1. Poner las claras y el azúcar en un bowl sobre baño María, sin que el recipiente toque el agua. Batir con batidor de mano hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla llegue a 70°C, unos 5 minutos.
2. Retirar del fuego y batir con batidora eléctrica a velocidad alta hasta obtener un merengue
firme, brillante y tibio, de 8 a 10 minutos. Reservar en un bowl.
3. En el restaurante se utiliza helado de dulce de leche y espresso de formulación y elaboración propia. Para lograr un resultado parecido en casa, elegir un buen helado de dulce de leche y servir una bocha en un vaso o copa.
4. Con una cuchara, poner el merengue por encima dándole forma a gusto. Si se tiene soplete, quemar el merengue es un detalle que queda muy bien.
5. Terminar con el shot de espresso recién hecho por encima.
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