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    El País Paula Cocina

    Espárragos crocantes

    Rinde 1 porción

    12/11/2026, 09:12
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    City Winery
    Pablo Rivara

    7 u 8 unidades de espárragos
    2 huevos
    50 g de harina
    10 g de sal
    5 g de pimienta
    100 g de panko
    50 g de parmesano rallado

    Para el dip de salsa fileto:
    200 g de salsa de tomate
    20 g de albahaca
    Sal
    Pimienta
    3 dientes de ajo

    1. Blanquear los espárragos en agua hirviendo con sal y pimienta, durante 30 segundos.
    2. Cortar cocción en agua con hielo.
    3. Rebozar los espárragos en harina, huevo y después en una mezcla de panko y queso parmesano.
    4. Freír en aceite caliente hasta obtener un color dorado y que tenga una textura crocante.
    5. Cocinar la salsa de tomate a fuego lento, agregar albahaca, ajo y salpimentar.
    6. Luego de que la cocción reduzca a la mitad de su tamaño, procesar y servir junto a los espárragos como dip.

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