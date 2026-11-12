Espárragos crocantes
Rinde 1 porción
7 u 8 unidades de espárragos
2 huevos
50 g de harina
10 g de sal
5 g de pimienta
100 g de panko
50 g de parmesano rallado
Para el dip de salsa fileto:
200 g de salsa de tomate
20 g de albahaca
Sal
Pimienta
3 dientes de ajo
1. Blanquear los espárragos en agua hirviendo con sal y pimienta, durante 30 segundos.
2. Cortar cocción en agua con hielo.
3. Rebozar los espárragos en harina, huevo y después en una mezcla de panko y queso parmesano.
4. Freír en aceite caliente hasta obtener un color dorado y que tenga una textura crocante.
5. Cocinar la salsa de tomate a fuego lento, agregar albahaca, ajo y salpimentar.
6. Luego de que la cocción reduzca a la mitad de su tamaño, procesar y servir junto a los espárragos como dip.
¿Encontraste un error?