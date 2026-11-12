Espárragos crocantes

7 u 8 unidades de espárragos

2 huevos

50 g de harina

10 g de sal

5 g de pimienta

100 g de panko

50 g de parmesano rallado

Para el dip de salsa fileto:

200 g de salsa de tomate

20 g de albahaca

Sal

Pimienta

3 dientes de ajo

1. Blanquear los espárragos en agua hirviendo con sal y pimienta, durante 30 segundos.

2. Cortar cocción en agua con hielo.

3. Rebozar los espárragos en harina, huevo y después en una mezcla de panko y queso parmesano.

4. Freír en aceite caliente hasta obtener un color dorado y que tenga una textura crocante.

5. Cocinar la salsa de tomate a fuego lento, agregar albahaca, ajo y salpimentar.

6. Luego de que la cocción reduzca a la mitad de su tamaño, procesar y servir junto a los espárragos como dip.

