Cheesecake de frutillas
La Estacada restaurate.
Cheesecake de frutillas
(12 porciones)
2 paquetes de galletitas María
160 g de manteca derretida
300 cc de crema de leche
1 k de queso crema
14 g de gelatina sin sabor
300 g de azúcar
Ralladura de 1 limón
180 g de mermelada de frutillas
1. Para elaborar la base de la tarta, procesar las galletitas y mezclar con la manteca derretida.
2. Colocar la mezcla en la base de la tortera, presionando para que quede todo de un mismo grosor.
3. Llevar a horno a 160ºC durante 15 minutos.
4. Mientras, hidratar la gelatina en 70 ml de agua, y dejar reposar.
5. Batir la crema de leche a medio punto y reservar.
6. En otro bowl batir durante cinco minutos, el queso crema con el azúcar y la ralladura de limón.
7. Agregar la crema de leche batida y continuar mezclando durante dos minutos más.
8. Llevar la gelatina al microondas durante 30 segundos y agregar dos cucharadas de la preparación anterior para igualar densidades.
9. Mezclar con el resto de la preparación y batir todo durante un minuto más.
10. Volcar la mezcla sobre la masa horneada y fría. Llevar al freezer durante 6 horas.
11. Al momento de servir, cubrir la superficie de la torta con la mermelada de frutilla y servir.
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