Cheesecake de frutillas

(12 porciones)

2 paquetes de galletitas María

160 g de manteca derretida

300 cc de crema de leche

1 k de queso crema

14 g de gelatina sin sabor

300 g de azúcar

Ralladura de 1 limón

180 g de mermelada de frutillas

1. Para elaborar la base de la tarta, procesar las galletitas y mezclar con la manteca derretida.

2. Colocar la mezcla en la base de la tortera, presionando para que quede todo de un mismo grosor.

3. Llevar a horno a 160ºC durante 15 minutos.

4. Mientras, hidratar la gelatina en 70 ml de agua, y dejar reposar.

5. Batir la crema de leche a medio punto y reservar.

6. En otro bowl batir durante cinco minutos, el queso crema con el azúcar y la ralladura de limón.

7. Agregar la crema de leche batida y continuar mezclando durante dos minutos más.

8. Llevar la gelatina al microondas durante 30 segundos y agregar dos cucharadas de la preparación anterior para igualar densidades.

9. Mezclar con el resto de la preparación y batir todo durante un minuto más.

10. Volcar la mezcla sobre la masa horneada y fría. Llevar al freezer durante 6 horas.

11. Al momento de servir, cubrir la superficie de la torta con la mermelada de frutilla y servir.