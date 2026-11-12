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    El País Paula Cocina

    Burrata & Caponata

    Rinde 1 porción

    12/11/2026, 09:14
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    City Winery
    Pablo Rivara

    1 unidad de burrata
    400 g de salsa de tomate
    200 g de berenjena
    150 g de cebolla blanca
    50 g de apio
    20 g de uvas pasas rubias
    20 g de alcaparras
    20 g de azúcar rubia
    5 g de sal
    Pimienta a gusto
    20 g de albahaca

    1. Cortar las verduras bien pequeñas y sofreír hasta obtener un color dorado. Agregar la salsa de tomate y dejar cocinar toda la mezcla.
    2. Al final, agregar el azúcar, las alcaparras y las pasas de uva. Dejar enfriar.
    3. Servir una base de caponata con hojas de albahaca y colocar la burrata encima. Terminar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.

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