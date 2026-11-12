Burrata & Caponata
Rinde 1 porción
1 unidad de burrata
400 g de salsa de tomate
200 g de berenjena
150 g de cebolla blanca
50 g de apio
20 g de uvas pasas rubias
20 g de alcaparras
20 g de azúcar rubia
5 g de sal
Pimienta a gusto
20 g de albahaca
1. Cortar las verduras bien pequeñas y sofreír hasta obtener un color dorado. Agregar la salsa de tomate y dejar cocinar toda la mezcla.
2. Al final, agregar el azúcar, las alcaparras y las pasas de uva. Dejar enfriar.
3. Servir una base de caponata con hojas de albahaca y colocar la burrata encima. Terminar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
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