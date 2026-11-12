Bodega Urbana

Ya sea tomar para probar una copa y degustar una tabla de quesos, o pedir varios platos para compartir o disfrutar de una cena en tres pasos, en City Winery la visita puede tomar distintas formas, con el vino como punto de partida. El proyecto liderado por María Clara Pizzorno, junto con su hermano Francisco y su tío Gonzalo Rodríguez, nació de la idea de traer la bodega de su familia -instalada en Canelón Chico-, a la ciudad.

La iniciativa, no solo reúne etiquetas de la familia, también suma botellas de otras bodegas de distintas regiones de Uruguay.

María Clara y Francisco Pizzorno Pablo Rivara

El objetivo, es dar a conocer lo que se produce en el país sin salir de Montevideo. Esa misma mirada guía la cocina, a cargo de Andrés Caicedo, con el asesoramiento de Álvaro Russi. En la nueva carta, el equipo puso el foco en los productos locales y de estación, y en una manera más flexible de pedir y compartir el menú en la mesa. Las carnes pueden combinarse con distintas guarniciones; las entradas, acompañar los principales. La intención es que circulen varios platos por la mesa y que cada visita a la bodega permita probar algo diferente. Los espárragos rebozados y el rack de cordero con gremolata, dan una idea de esa cocina. También aparecen alcachofas de temporada, y los boniatos caramelizados con cremoso de queso azul, que es sublime.

El origen de los ingredientes y sus combinaciones buscan darle continuidad en el plato a lo que se sirve en la copa. Y así surgen los maridajes. Para quienes prefieren dejarse orientar, hay una sección en la carta que propone una experiencia de tres pasos, que incluye una degustación de quesos de Colonia o una opción de tapeo para dos, con vinos elegidos para acompañar.

City Winery Pablo Rivara

La propuesta se extiende con una cava, un roof top y una sala inmersiva, con degustaciones y encuentros que buscan combinar el vino, con música, gastronomía, arte, y hasta tarot. Lo ideal es seguirlos en sus redes para estar al tanto de todas las iniciativas y apuntarse.

Aquí, compartimos algunos de sus platos estrella, para quienes se animen a intentarlos en casa.

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