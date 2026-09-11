Una muestra de Tintoretto en París

Tintoretto. Musée Jacquemart-André.

Esta retrospectiva está centrada en el uso dramático de la luz y el espacio barroco del pintor veneciano Jacopo Comin, conocido como Tintoretto (1518–1594). Por primera vez en Francia, la muestra ofrece una visión general de su trayectoria y su legado como influencia clave en la pintura francesa del siglo XIX. La exposición destaca la modernidad de su arte, sus composiciones audaces, sus perspectivas vertiginosas, y sus efectos de luz logrados con la técnica prestezza, caracterizada por sus pinceladas rápidas y enérgicas.

» Hasta el 24 de enero de 2027. musee-jacquemart-andre.com

