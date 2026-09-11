Un siglo de animación llega al MoMa

¡Está vivo! Un siglo de animación de la colección. MoMA.

Más de un siglo de dibujos, personajes y experimentación se reúne en esta exposición con la que el museo recorre la historia de la animación a través de más de 35 artistas y cineastas. Desde pioneros de la era muda como Félix el Gato, Koko el Payaso y Gertie la Dinosaurio hasta las búsquedas visuales que marcaron la televisión, como MTV y el cine independiente. La muestra pone especial atención en Nueva York como laboratorio creativo del género. Dibujo a mano, color, diseño y cultura pop se cruzan en un recorrido que demuestra cómo la animación nunca dejó de reinventarse.

» Hasta el 2027. moma.org

