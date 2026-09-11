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El País Paula Agenda Viajera

Un siglo de animación llega al MoMa

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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¡Está vivo! Un siglo de animación de la colección. MoMA.
¡Está vivo! Un siglo de animación de la colección.
MoMA.

¡Está vivo! Un siglo de animación de la colección. MoMA.

Más de un siglo de dibujos, personajes y experimentación se reúne en esta exposición con la que el museo recorre la historia de la animación a través de más de 35 artistas y cineastas. Desde pioneros de la era muda como Félix el Gato, Koko el Payaso y Gertie la Dinosaurio hasta las búsquedas visuales que marcaron la televisión, como MTV y el cine independiente. La muestra pone especial atención en Nueva York como laboratorio creativo del género. Dibujo a mano, color, diseño y cultura pop se cruzan en un recorrido que demuestra cómo la animación nunca dejó de reinventarse.

» Hasta el 2027. moma.org

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