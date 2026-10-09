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El País Paula Agenda Viajera

Nueva gran exposición en el Museu de Arte de São Paulo

Clara Avellino
09/10/2026, 01:38
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Daniel Lind Ramos, El viejo Griot, 2018–22. Galeria Max Levai, Nova York_1.jpg

Historias latino-americanas. MASP.

Esta muestra colectiva integrada por 148 artistas de veinte países diferentes, ocupa cinco pisos del nuevo edificio anexo Pietro Maria Bardi, del Museu de Arte de São Paulo; y examina cómo la idea de América Latina se construyó y se disputó con el paso del tiempo. A lo largo de más de 180 obras la muestra recorre la historia de la colonización, la migración, la resistencia y los proyectos de nación, marcados por la violencia y la explotación. Curada por Amanda Carneiro.

» Hasta el 31 de enero de 2027. masp.com.br

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