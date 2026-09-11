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El País Paula Agenda Viajera

Nueva apertura en Los ángeles: Lucas Museum

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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LUCAS MUSEUM OF NARRATIVE ART.
Los Ángeles.

¡Nueva apertura!
LUCAS MUSEUM OF NARRATIVE ART.
Este 22 de setiembre abre al público un nuevo recinto cultural dedicado a exhibir el arte de la narración visual. Fundado por George Lucas y Mellody Hobson, el edificio fue diseñado por Ma Yansong de MAD Architects. En su interior se podrá ver una colección de más de 40 mil piezas de arte cinematográfico: objetos originales de Star Wars, diseños de producción, maquetas de sets, guiones gráficos (storyboards), vestuarios y utilería que muestra la evolución del cine digital.
» lucasmuseum.org

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