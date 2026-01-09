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El País Paula Agenda Viajera

Nina Johnson Gallery exhibe la obra de Emmett Moore

Clara Avellino
09/01/2026, 01:18
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Emmett Moore
Obra de Emmett Moore.
Nina Johnson Gallery. Miami.

La Nina Johnson Gallery de Miami, presenta Emmett Moore: Neon Sun. Una exposición individual del joven artista y diseñador residente en Miami, Emmett Moore (1988). Con nuevas obras funcionales para exteriores -que incluyen asientos, iluminación y vasijas-, dispuestas como si estuvieran en un jardín doméstico, la exposición responde a una tradición local distintiva, a la vez que reflexiona sobre la interacción entre los entornos construidos y naturales. Para el diseñador, la muestra representa la culminación de muchos años de práctica en el estudio, combinando técnicas tradicionales como la imitación de roca coralina con nuevas exploraciones como la fundición de aluminio.

» Hasta el 7 de febrero. Ninajohnson.com

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