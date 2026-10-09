Londres presenta la muestra más grande de Renoir de los últimos tiempos.

Renoir y el amor. National Gallery.

Con más de 50 piezas, esta es la muestra más grande sobre la obra del impresionista francés Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), desde la última realizada veinte años atrás en dicha capital. Organizada en colaboración con el Museo de Orsay de París y el Museo de Bellas Artes de Boston, la exposición se centra en los años más relevantes de su carrera, revelando sus lienzos más experimentales, los más complejos y los más admirados, como Baile en el Moulin de la Galette (1876).



» Hasta el 31 de enero de 2027. nationalgallery.org.uk