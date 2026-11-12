Las muñecas como musas en NY

Doll Dressing. The Museum at FIT.

Esta muestra explora la inesperada relación entre muñecas y diseño, revelando su papel como musas, modelos y transmisoras de tendencias. Con más de 170 objetos, la exposición reúne a estos seres de juguete, con prendas a escala real, accesorios, videos y obras de arte, tuteándose con creaciones de firmas como Comme des Garçons, Maison Martin Margiela, Loewe y Moschino. Entre recuerdos de infancia y fantasías de pasarela, la puesta propone descubrir cómo el juego puede inspirar nuevas maneras de expresar la identidad y el estilo.

» Hasta el 3 de enero de 2027. fitny.org