Krasner & Pollock en Manhattan.

Krasner and Pollock: Past Continuous. The MET.

El Metropolitan Museum of Art presenta esta muestra que deja al descubierto la intensa relación de amor y complicidad entre los artistas americanos Lee Krasner (1908-1984) y Jackson Pollock (1912-1956). Más de 120 obras permiten recorrer en paralelo ambas trayectorias, exhiben sus intercambios dentro del expresionismo abstracto, y demuestran cómo ese vínculo estuvo marcado tanto por el apoyo mutuo, como por la sombra que la fama de Pollock proyectó sobre la carrera de Krasner.

» Hasta el 31 de enero de 2027. metmuseum.org