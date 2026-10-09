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El País Paula Agenda Viajera

Krasner & Pollock en Manhattan.

Clara Avellino
09/10/2026, 01:41
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Krasner and Pollock: Past Continuous. The MET.
El Metropolitan Museum of Art presenta esta muestra que deja al descubierto la intensa relación de amor y complicidad entre los artistas americanos Lee Krasner (1908-1984) y Jackson Pollock (1912-1956). Más de 120 obras permiten recorrer en paralelo ambas trayectorias, exhiben sus intercambios dentro del expresionismo abstracto, y demuestran cómo ese vínculo estuvo marcado tanto por el apoyo mutuo, como por la sombra que la fama de Pollock proyectó sobre la carrera de Krasner.

» Hasta el 31 de enero de 2027. metmuseum.org

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