Experiencia inmersiva en Londres

THE TIME WALK EXHIBITION.

Se trata de una experiencia histórica inmersiva. Un viaje multisensorial de 60 minutos a través de Babilonia, el Antiguo Egipto, la civilización maya, Rapa Nui y Göbeklitepe. Más de 12 mil años de historia humana se despliegan y envuelven al visitante con proyecciones y narraciones de David Schofield y Olivia Williams. El espectáculo fue creado por más de 250 artistas, diseñadores y compositores galardonados por DEM Museums. Una experiencia cultural única para todas las generaciones. ExCel London Waterfront (Royal Victoria Dock, London E16.

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