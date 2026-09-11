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El País Paula Agenda Viajera

Experiencia inmersiva en Londres

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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The timewalk exhibition.
The timewalk exhibition.
Londres.

THE TIME WALK EXHIBITION.
Se trata de una experiencia histórica inmersiva. Un viaje multisensorial de 60 minutos a través de Babilonia, el Antiguo Egipto, la civilización maya, Rapa Nui y Göbeklitepe. Más de 12 mil años de historia humana se despliegan y envuelven al visitante con proyecciones y narraciones de David Schofield y Olivia Williams. El espectáculo fue creado por más de 250 artistas, diseñadores y compositores galardonados por DEM Museums. Una experiencia cultural única para todas las generaciones. ExCel London Waterfront (Royal Victoria Dock, London E16.

» timewalkexhibition.com

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