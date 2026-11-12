Dalí & la Moda en Milán

Dalí e la Moda. Palazzo Reale.

El surrealismo se viste de moda en Milán. Esta muestra explora la relación de Salvador Dalí (1904-1989) con el universo del diseño a través de más de doscientas obras y materiales de archivo, entre pinturas, dibujos, fotografías, prendas, películas y joyas. El recorrido revela cómo zapatos, vestidos y accesorios formaron parte del imaginario del pintor, y cómo sus colaboraciones con diseñadores, fotógrafos y casas de Alta Costura abrieron nuevas posibilidades para la creación. Una invitación a descubrir al artista desde una perspectiva más, en la que el cuerpo, la fantasía y el deseo se encuentran.

» Hasta el 31 de enero de 2027. palazzorealemilano.it