Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Paula Agenda Viajera

    Dalí & la Moda en Milán

    12/11/2026, 10:15
    Compartir esta noticia
    + Seguir en
    Singularities_Restored.jpg
    Dalí e la Moda. Palazzo Reale Milano.

    Dalí e la Moda. Palazzo Reale.
    El surrealismo se viste de moda en Milán. Esta muestra explora la relación de Salvador Dalí (1904-1989) con el universo del diseño a través de más de doscientas obras y materiales de archivo, entre pinturas, dibujos, fotografías, prendas, películas y joyas. El recorrido revela cómo zapatos, vestidos y accesorios formaron parte del imaginario del pintor, y cómo sus colaboraciones con diseñadores, fotógrafos y casas de Alta Costura abrieron nuevas posibilidades para la creación. Una invitación a descubrir al artista desde una perspectiva más, en la que el cuerpo, la fantasía y el deseo se encuentran.
    » Hasta el 31 de enero de 2027. palazzorealemilano.it

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Temas relacionados
    Revista Paula Noviembre 2026
    Te puede interesar