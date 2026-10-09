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El País Paula Agenda Viajera

Culto a la belleza en Barcelona

Clara Avellino
09/10/2026, 01:42
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El culto a la belleza. Centro de cultura Contemporánea de barcelona.
El CCCB, propone un recorrido por la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la historia. La muestra analiza los diferentes cánones estéticos y reivindica la belleza fuera de los paradigmas esperados, para abordar la obsesión por la belleza que tanto ha caracterizado a la humanidad según las épocas y las culturas, aún vigente hasta hoy en día. Mientras el mercado nos genera necesidades constantes para mantenernos siempre jóvenes y perfectos, el arte, el diseño y la filosofía intentan definir qué es lo que hace que la persecución por conseguir la belleza nunca se detenga.
» Hasta el 8 de noviembre. cccb.org

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