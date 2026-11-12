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    El País Paula Agenda Viajera

    Arte & Moda en Londres

    12/11/2026, 11:23
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    ThE 90’s: Art and Fashion. Tate Britain.

    ThE 90’s: Art and Fashion. Tate Britain.
    La energía irreverente de la década; vuelve de la mano de Edward Enninful, exdirector de British Vogue, dispuesto a reunir arte, fotografía y moda en una muestra que revisita un tiempo entregado a la experimentación y los cruces creativos. Alexander McQueen, Juergen Teller, Corinne Day, Tracey Emin y Damien Hirst son algunos de los creadores en este recorrido donde las imágenes de las revistas, las galerías y las pasarelas dialogan entre sí. Una invitación a reencontrarse con la audacia de una generación que desafió convenciones y cuya influencia todavía se reconoce en nuestra manera de vestir y mirar.
    » Del 8 de octubre de 2026 al 14 de febrero de 2027. tate.org.uk

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