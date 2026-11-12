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    El País Paula Agenda Viajera

    40 años de moda en Paris

    12/11/2026, 10:18
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    Fashion Model Wearing a Christian Dior Dress
    A model wears a Christian Dior dress designed by Marc Bohan. Bohan took over as head of Christian Dior fashion house in 1960, which celebrated its 40th anniversary in 1987. (Photo by julio donoso/Sygma via Getty Images)
    julio donoso/Sygma via Getty Images

    Look: 40 Years of Fashion at the Museum. Musée des Arts Décoratifs.
    Este mes, La Ciudad Luz redescubre la moda entre bastidores, con esta muestra que celebra cuatro décadas del museo a través de 40 siluetas icónicas. La muestra desafía a explorar la doble vida de una pieza de vestir: desde el primer boceto a la pasarela, y de los talleres de costura a las colecciones del museo. Dibujos, bordados, patrones y fotografías exhiben los secretos de la inspiración; mientras la conservación y la restauración dan prueba de cómo toman cuerpo y finalmente se convierten en objetos de arte. Una parada irresistible para quienes disfrutan del diseño y la costura.
    » Hasta el 4 de abril de 2027. madparis.fr

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