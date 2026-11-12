40 años de moda en Paris

Look: 40 Years of Fashion at the Museum. Musée des Arts Décoratifs.

Este mes, La Ciudad Luz redescubre la moda entre bastidores, con esta muestra que celebra cuatro décadas del museo a través de 40 siluetas icónicas. La muestra desafía a explorar la doble vida de una pieza de vestir: desde el primer boceto a la pasarela, y de los talleres de costura a las colecciones del museo. Dibujos, bordados, patrones y fotografías exhiben los secretos de la inspiración; mientras la conservación y la restauración dan prueba de cómo toman cuerpo y finalmente se convierten en objetos de arte. Una parada irresistible para quienes disfrutan del diseño y la costura.

» Hasta el 4 de abril de 2027. madparis.fr