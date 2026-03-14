Zelenski se consagró como el crack de la generación nacida en 2022 de Las Piedras

Con una magnífica faena del jockey Edison “Rufito” Rosas, el potrillo Zelenski se llevó el Gran Premio Nacional en Las Piedras y por ende logró la corona de mejor potrillo canario. De gateras al disco se vino el pupilo de la familia Marrero empleando diferente estrategia en carrera sobre 2500 metros.

Zelenski había tenido una buena Polla y un buen Jockey Club en Maroñas donde arribó en ambas pruebas estelares de triple corona en segundo lugar para desmejorar en Nacional y Ramírez. Se puso en carrera en el Jockey Club canario para lograr en la víspera el triunfo más importante de su campaña. El defensor de la sedas Jorge y Martín logra el primer título estelar de su campaña demostrando que tiene buenos dotes para carreras de fondo, tiene un equipo de profesionales que pensaron en la carrera y su desarrollo para así lograr el Derby canario.

Luego de la carrera su jinete le expresó a Ovación: “Vimos que había un solo puntero y que la carrera se podía hacer a su forma, decidimos cambiar y correr en vanguardia. Dio resultados. Me alegro de poder ganar con este caballo de aquí, de Las Piedras”, cerró diciendo el joven jinete visiblemente emocionado tras el triunfo del hijo de Vineyard Haven.

El ganador detuvo relojes en 2’43”08 para recorrer las 25 cuadras y así derrotar a Truly Approved que descontó en las últimas dos cuadras pero no logró inquietar al ganador que mantuvo cuarto cuerpo de ventaja.

Completaron el marcador Blowin Inthe Wind, el ganador de la pasada Polla, Cuento Marista y Tadow Star.

El nacido en el haras Don Camilo se torna ahora en rival de riesgo para los fondistas locales, tanto en Maroñas con en Las Piedras a sabiendas que el canario pone proa al Comparación de cara al Batalla de Las Piedras del 18 de mayo.

Fue Zelenski el líder durante todo el desarrollo, hasta la bajada acompañado por El Fari corriendo cerca el favorito Heracliodeoro y Trully Approved.

En plena recta el tordillo tomó ventajas para alegría de todas sus conexiones que festejaron a lo grande la consagración de crack de Las Piedras 2026.

Valioso lo de Trully Approved que con Carlos Lavor trató pero no pudo con el ganador. Zelenski es el crack, ¡salud!

