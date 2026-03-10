En Las Piedras se cierra la triple corona con el Gran Premio Nacional sobre 2500 metros

El Gran Premio Nacional a disputarse este viernes en el hipódromo de Las Piedras es la prueba más destacada del fin de semana hípico que se compone con cuatro reuniones de viernes a domingo.

En las Piedras se corren 10, la sabatina abre en Melo con siete carreras y cierra en Maroñas, que organiza nueve, mientras que el propio Jerárquico ofrece una larga reunión de domingo de 14 carreras donde se destaca el hándicap especial Kumis para ellas que va sobre dos kilómetros en arena.

El derby pedrense se presenta atractivo ya que los ganadores de la Polla y del Jockey Club anotaron y van por el título de crack del año.

Sobre sus clásicos 2500 metros anotaron potrillos de buenas campañas que están capacitados para llevarse la corona.

De flanco interno a externo largan: Zelenski, Trully Approved, Blowin Inthe Wind, Olvidado, Cuento Marista, El Flecha, Tadow Star, Cocoliche (ganador del Presidente de la República en Melo), Four Seasons, El Fari, Heracliodeoro largando por andarivel externo la potranca Soy Vivi.

El domingo, con dos pruebas de dos años en cortometraje en séptimo lugar va el Kumis, van por una bolsa de 680.000 pesos: Voice Out (59), Numeraria (54), French Fever (52), Miami Fever (59), Ghost Rider (57) cerrando filas la pedrense Khalessi Glory (58).

Prueba pareja donde las medallas juegan.

Hoy se confirman horarios y se firman montas para dejar armados los cuatro programas.

Equipo con resultado a la vista y preparando el viaje a Lima

El trabajo en equipo dio sus resultados y el fiel reflejo es el uno - tres de Hs. San Pedro junto a Facundo Santesteban en el clásico Manuel Quintela G3 que le dio al ganador Galikovic la visa para el Gran Premio Latinoamericano G1 del domingo 26 de abril. Desde aquellas primeras montas por el menos cuatro, el trabajo diario en todas las mañanas le entregó al sanducero Diogo González el premio de poder viajar a Lima junto al doloreño que luego de viajes a San Isidro toca ahora trasladarse a Lima para competir en el Latino 2026. Y el trabajo en equipo volvió a rendir, el año pasado fue triunfo en puesta con Siempre Feliz, este año repitió en el Quintela pero con premio, el ovalo verde de Monterrico los espera.

Orana Magnani

Rocha cumplió

La reunión en el hipódromo de Rocha fue un verdadero éxito con buena recaudación, con excelente cantidad de público y una carrera diferente exclusiva para jocketas donde en excelente faena se llevó el triunfo Oriana Bica al derrotar a Ángela Ottonelli.

Dubai World Cup I

Todo sigue su curso en camino a la gran jornada de la Dubai World Cup G1 del sábado 28 de marzo. Este fin de semana Meydan entrega reunión de viernes mientras que Abu Dhabi anota para el sábado cerrando el fin de semana Jebel Ali corre el domingo.

Dubai World Cup II

Con Forever Young trabajando en Meydan desde Japón se anuncia que una docena de sangre pura se preparan para realizar la cuarentena desde mañana para partir el 18 a Dubai incluyendo a Outrange que de viajar dirá presente en la Dubai World Cup G1.

