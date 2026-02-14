Heracliodeoro gana el Jockey Club y Toda Suerte obtiene el Selección en hipódromo Las Piedras

Con buena cantidad de público para una reunión de viernes Las Piedras entregó la segunda gema de la triple corona donde brilló con luz propia Heracliodeoro y cerró el proceso de las potrancas nacidas en 2022 con la consagración de Toda Suerte que se adjudicó el Gran Premio Selección de excelente forma.

Conducida por el salteño Luis Cáceres la defensora del Hs. Phillipson redujo a la puntera Khalessi Glory que cedió pociones en las últimas dos cuadras de la carrera que la ganadora recorrió en 2´08”40.

Venía la hija de Misdshipman de un pequeño descanso tras correr los principales clásicos del pasado año, tras su falló en el Estimulo se preparó para este Selección que ganó de forma neta, llegó a dos cuerpos y tres cuartos Khalessi Glory, de buena carrera. Fue tercera Tasty K delante de Ayscha que no logró repetir su triunfo de la Polla. Cerró el semáforo Mucha Energia.

Consagración de Toda Suerte que veremos si sigue compitiendo a nivel estelar en el canario o regresa a Maroñas a lides de corte mayor.

Muy buena la demostración del tordillo Heracliodeoro que relegado en las pizarras tras llegar tercero en la Polla apabulló a sus rivales en la recta del Gran Premio Jockey Club demostrando que lo de la primera gema había sido un aviso del pupilo de Washington Bonacci.

Muy bien conducido por el oriundo de Colonia Yair Pereira el defensor de las sedas El Entrevero vino detrás del puntero El Fari que tomó varios de ventaja en plena recta paralela a Avenida América seguido por Tadow Star, Orbruler, Torstein y el tordillo Heracliodeoro que a partir de la bajada comenzó a descontar diferencias con el puntero a quien dio alcance a doscientos del disco para llegar a la meta con tres largos de ventaja estampando muy buenos 2´05”05 dejando bien en claro que en el Derby será el animal a vencer.

El Fari, se mantuvo como escolta delante de Tadow Star, Torstein y el ganador de la Polla Blowin InThe Wind que cerró chapas. En un mes el Nacional canario.

Actividad sabatina

A las 12:30 se corre la primera del Real de San Carlos, cierra a las 16:30, media hora más tarde da comienzo Maroñas que entrega nueve carreras de condición completando las 18 que se disputarán en la jornada de hoy en ambos hipódromos.

Saudi Cup, la carrera de los veinte millones de dóalres tiene al japonés Forever Young como figura

El crack japonés Forever Young es la gran figura de una nueva edición de la Saudí Cup G1 a disputarse en el hipódromo King Abdulaziz en Riad - Arabia Saudita.

El ganador de la pasada edición momento en que derrotó al campeón pastero Romantic Warrior en una épica contienda tendrá sobre las 18 cuadras a recorrer rivales tan exigentes como el guerrero de Hong Kong.

Es que desde el norte viajó Bob Baffert con Nysos, ganador de la Dirt Mile de la Breeders Cup y Nevada Beach escolta de su compañero de techo en el Lafitt Pincay G2 en Santa Anita en diciembre pasado. Bishops Bay que viene de obtener el Cigar Mile G2 es otro que buscará terciar por la victoria. La carrera de los 20 millones de dólares tiene toque de campana a las 14:40 de nuestro país con 14 ejemplares en gateras cerrando un nuevo Mitin en King Abdulaziz.