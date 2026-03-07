Ureca y Lavivid fueron justos ganadores de los clásicos de la generación 2023 en Maroñas

Con la disputa de dos clásicos sobre once cuadras se abrió la reunión de viernes de Maroñas. En la previa se disputaron nueve carreras en el hipódromo Real de San Carlos de Colonia, en la prueba principal Native Luz logró la victoria con la monta de Damián de Arrascaeta. El del Hs. Donna María detuvo el reloj en buenos 47”90 para los 800 metros en prueba de debutantes absolutos.

En el Jerárquico en el clásico Adolfo Folle Juanicó fue triunfo de Ureca, el defensor de las sedas Hs. Phillipson logró quebrar la resistencia del puntero Ramirito en la última cuadra para llegar con un largo de ventaja a la meta. El descendiente de Creative Cause empleó 1´06”07 para recorrer los 1100 metros, No Robandi llegó en tercer lugar a dos cuerpos del escolta mientras que Uno Macho cerró el marcador rentado delante de Huerfano Real.

La carrera tuvo en Ramirito a un activo participante de la carrera, tomó la vanguardia apenas abiertos los partidores para tomarle ventajas a Ureca y No Robandi. Pasaron las primera cuatro cuadras en 22”72, a trescientos de la eta y con un parcial de 46”52 Carlos Lavor pretendió disparar, Moura Da Silva buscó al suyo que puso empeño para descontar y llevarse la primera prueba estelar de su corta campaña dando ilusión a los suyos.

En el Benigno Paiva Irisarri Lavivid dejó bien en claro que se trata de una pieza de subido valor, obtuvo su segundo triunfo primero de corte clásico para imponerse con autoridad a Helenita que vino a pedirle cuentas en mitad de recta pero que no pudo con la pupila de Liber Mesa que contó con muy buena conducción de Lucas Urruzmendi.

La hija de Vivid Imagination vino, desde albores de competencia, en el fuego de la misma, en la primera partida junto a La Inalcanzable, juntas detuvieron el teletimer en 23”25.

Ya en plena recta la defensora de El Abrojal se hizo fuerte, llegó con claras ventajas a la meta en buenos 1’ 06”42, fue escolta Helenita delante de La Inalcanzable.

Hoy la actividad se traslada a Las Piedras en donde se disputan 10 carreras, el oro 18 es la preferencial sobre 2000 metros.

Estafanía Leal

Cierre en Meydan con triunfo de la Vercors de la mano de Olascoaga - Cintra

Sin alteraciones se desarrolló la jornada de viernes en Meydan donde se disputaron ocho competencias en la noche duabití. De segunda a octava corrieron ejemplares de la dupla Olascoaga - Cintra en donde la mejor perfomance fue la Vercors que ganó la última contienda con la monta de Silvestre Souza en el handicap Emaar Velocity para rating 65 - 85.

Miss Yechance en la 7ma llegó en 2do lugar a menos de un cuerpo del ganador en prueba de 1200. Los ejemplares con campaña en Maroñas Don Vaccaro y Donde Firmo llegaron fuera del marcador al igual que el argentino Giustino. La jornada del 28 de marzo sigue en pie.

La jornada de la Dubai World Cup del sábado 28 de marzo continúa su curso dentro del plano local y con incertidumbre a nivel internacional.

El crack nipón Forever Young se encuentra en Meydan mientras los profesionales a cargo están en Japón a la espera que en los Emiratos todo pase a fase dos para que sus conexiones puedan viajar.

Otros ejemplares, tanto en la isla como en Estados Unidos esperan hasta el 14 de marzo que sería la última fecha para viajar y hacer la cuarentena y poder correr en la jornada.

En la víspera se vieron las carreras por medio de la transmisión oficial y tras comunicación con profesionales en Dubai se nos confirma que la realización del Mitin continua firme. Las próximas horas, por temas bélicos, serán definitorios para la confirmación o no de la gran jornada del sábado 28 de marzo en el majestuoso Meydan.