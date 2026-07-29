Un Asamblea de 2200 metros en verde con destino Pellegrini, se ven las caras Galikovic y Native Extreme

Con los programas conformados, el fin de semana hípico entrega cuatro reuniones de viernes en Las Piedras a domingo en Maroñas con actividad sabatina en el San Félix de Paysandú en la previa del Jerárquico.

Los dos clásicos para la generación 2023 y el Asamblea de la Florida se llevan toda la atención burrera del domingo, sobre todo el largometraje de los mayores que tiene nombres que bien pueden llevar buena cantidad de burreros al barrio de Ituzaingó.

La presencia del mejor fondista y ganador del pasado Ramírez, Native Extreme, enfrentado a Galikovic que llega precedido de su estupenda participación en el Latino de Monterrico sumando a Ave Royale, otro ganador clásico, en largo más un nutrido lote de buenos ejemplares hacen del Asamblea un clásico para ver y disfrutar.

En cada una de las columnas ya un detalle de los dos que se llevarán la mayoría de partidarios.

Las Piedras por su parte entrega una reunión con preferencial Palique y con una cuatrifecta acumulada en la última que suma 210 mil pesos y bien puede pasar el millón de pesos de pozo.

También es de interés que Codere Uruguay anunció la extensión de la reducción de retenciones en las apuestas a ganador en Maroñas y Las Piedras hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida forma parte de la estrategia de la compañía por fortalecer la actividad hípica y ofrecer condiciones más competitivas para los apostadores en ambos hipódromos, luego de la buena recepción que tuvo esta iniciativa desde su lanzamiento.

Punto a punto

Native Extreme versus Galikovic

Defiende a la sedas Los Mareados, su mayor logro fue en pista de arena junto a Joao Moreira, obtuvieron el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del pasado 6 de enero con una tarea formidable del jinete norteño. Bajo los cuidados del equipo Cintra derrotó de buena forma a Pluto.

Ignacio Sánchez

Defiende las sedas del stud Hs. San Pedro, tras obtener de muy buena forma el clasificatorio para el Gran Premio Latinoamericano G1 de Monterrico obtuvo una excelente colocación llegando segundo del chileno Teao considerado hoy el mejor caballo sudamericano.

Orana Magnani

Native Extreme

Presenta el hijo de Emcee una campaña de 13 carreras corridas entre Maroñas y Las Piedras con siete triunfos, dos en pruebas de condición y cinco pruebas estelares en distancias que van desde los 2200 a 2400 metros, cuatro en arena y una en grama.

Galikovic

Con cuatro años presenta una tabulada de seis competencias corridas con cinco ganadas, cuatro en Maroñas y una en Las Piedras. En el Jerárquico logró tres carreras en grama siendo dos de ellas de carácter clásico sobre 2200 y 2300 metros, la de condición sobre 2000.

Native Extreme

Desde su debut a la fecha el pupilo del equipo Cintra fue conducido por cinco diferentes jockeys. Con Vagner Leal obtuvo su primeras 4 victorias, con Joao Moreira ganó el Ramírez y en sus dos últimas ocasiones lo llevó al triunfo Jose Da Silva.

Galikovic

Desde sus inicios Diogo González ha sido el guía del Galiikovic. Ambos, siendo muy jóvenes, sufrieron un traspié cuando encabezaban el lote del Reyles, se repusieron y lograron la prueba para luego juntos correr notable el Latino en Lima.

Native Extreme

El poderoso zaino gusta de correr de menor a mayor, en las últimas salidas Da Silva le tomó el “timming” a Native Extreme, tanto en el clásico Las Piedras como en el Invasor lo trajo contemplado desarrollando su atropellada de 450 a la meta. Se entienden muy bien.

Galikovic

En las primeras contiendas el pupilo de Facundo Santesteban salía a mover la carrera desde el vamos sin importar los rivales. En el Quintela y Latino, tras el Reyles, vino más contenido lo que le ayuda a no desgastarse prematuramente. Eso sí, gusta de moverse adelante.

Native Extreme

El clásico tiene todo para que se dé una carrera movida de abajo lo cual le vendrá muy bien a Native Extreme, larga por flanco externo, Da Silva tendrá su tiempo para “esconder” al suyo y comenzar a buscar “su” lugar de 1200 a los 400 para definir la carrera.

Galikovic

Tendrá trabajo Diogo para acomodar al suyo y dejar romper las agujas a varios que gustan de moverse en delantera para comenzar a arrimar en plena recta opuesta para buscar y encontrar la recta final en calidad de puntero y con fuerzas para rebatir las cargas enemigas.

Native Extreme

“Es una carrera muy linda de correr, el caballo llega muy bien para esta ocasión, viene ‘encarrerado’ corriendo mucho y esperamos que se dé todo como está previsto que sea movida. Lo de Galikovic en el Latino fue muy bueno”, dijo Jose Da Silva.

Galikovic

“Es una carrera brava, están los mejores, los caballos a vencer son Native Extreme que viene de ganar con facilidad y Ave Royale. Nuestro caballo llega muy bien, está con ganas en las mañanas y esperamos gran carrera”, dijo Diogo González