Triunfo de Namaste India en el handicap especial España disputado en Maroñas este domingo

Namaste India recuperó su memoria en el handicap especial España disputado en la jornada de ayer en Maroñas al derrotar a Thesalonica por tres cuartos de cuerpo en buenos 1’37”04.

El triunfo marca el muy buen momento del entrenador Gustavo Vergara que semana a semana se luce en las pistas, tras ganar con Peligrosa y Abrileño Fever y ahora colocar al tope del semáforo a la hija de Natri que tuvo una muy buenas actuaciones en los albores de su campaña; obtuvo el clásico Pacheco el pasado año.

Antes y después de su triunfo en la prueba estelar sobre 14 cuadras la defensora de las sedas Aguafiestas tuvo de las buenas y de las otros, su jinete Javier Emanuel Pérez le tenía fe a la fémina que se llevó la prueba más importante de la jornada.

La carrera tuvo a una puntera definida, Candara, que a partir de los primeros 300 metros tomó varios cuerpos de ventaja cuando pasó los primera 400 en exigentes 22”45, luego venían Namaste India y Banderita dejando detrás a Thesalonica y Voic e Out.

En la previa de la entrada a la recta, en el ecuador de la recta (800 en 45”03) Candara mantenía ventajas, al llegar al palo de los 550 finales sus cuatro rivales se le acercaron quedando las cinco separadas por escaso margen.

A 400 de la meta Namaste India dio alcance de la puntera y tomó ventajas para dominar el especial mientras que por dentro se filtraba la defensora del Phillipson y a su lado Banderita.

En los 200 la pupila de Vergara se mantenía en delantera, Thesalonica lo intentó pero no logró superarla, entró a sus grupas en buena muestra. A tres largos y medio llegó tercera Banderita dejando cuarta a Voice Out que no repite su triunfo en el Selección cerrando el semáforo de Pacheco Candara.

Buen triunfo de Namaste India que de repetir esta perfomance bien puede retornar a las lides estelares.

Aplausos para Gustavo Vergara que sigue demostrando lo suyo en el metier de entrenar sangre pura.

Otros aplausos y pergaminos en la reunión fueron para la amazona Florencia Moreira.

La jocketta aprendiz con las sedas del Hs. Phillipson dio doblete en dos excelentes faenas.

Cambios en los defensores del stud Compac

El propietario de las sedas Compac reconfirmó a Ovación que sus dos pupilos International Star y Es Patriarca serán de la partida en el Gran Premio Nacional y adelantó que a International Star le llevará las riendas Waldemar Maciel mientras que a Es Patriarca lo conducira el jockey Héctor Lazo. Ambos son entrenados y presentados por el Roberto Solanes.

El derby suma nombres y cambios, se corre el domingo 8 de noviembre sobre 2500 metros.