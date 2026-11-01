Sovereignty fue superior en la Breeders Classic que clausuró la serie mundial en Keeneland

Notable desde todo punto de vista fue el triunfo de Sovereignty en la Breeders Cup Classic, que cerró la 43a. edición de la serie mundial en la cuna del turf norteamericano, en el corazón de Kentucky. Junior Alvarado llevó de menor a mayor a su conducido para derrotar a The Puma, que tuvo una más que digna carrera. Demostró el defensor de las sedas Godolphin al cuidado de William Mott que estamos en presencia del mejor caballo de distancia de la actualidad en arena.

En el Sprint para ellas, que inauguró la jornada Ways and Means tras problemas en las gateras, no tuvo problema alguno en llevarse la carrera: dominó en el codo y se vino hasta el disco en 1’21”76 con guía de Flavien Prat.

Claro triunfo de Bacio entre veloces en grama y primer título de Breeders para Juan Hernández, que disparó en la recta para ganar con claridad.

En un final de bandera verde la victoria fue para Further Ado, que en la raya dio alcance de Owen Almighty con excelente tarea de Flavien Prat, que se anotó su segunda Breeders del fin de semana. Fue tercero en gran carrera el argentino Full Serrano.

Ellas en la cancha y triunfo de Kathynmarissa, criada en el Don Alberto hija de una madre chilena, con José Ortiz detuvo relojes en 1’5”75.

En la de veloces el japonés entró a la recta en mitad de lote y dio alcance a Englishman en excelente 1’08”20 con guía de Ryusei Sakai.

En la Mile, Deterministic escapó a tiempo mientras Notable Speech no encontraba espacio. Buena conducción de Kendrick Carmouche en su primer podio de Breeders.

La Distaff tuvo en Nitrogen a su indiscutida ganadora, con José Ortiz pasó de largo para derrotar a Fully Subscribed en 1’48”90.

La Classic Turf se definió de 300 a la meta cuando el fenomenal Ryan Moore encontró paso con Benvenuto Cellini para detener relojes en 2’26”50 para las 24 cuadras. El ganador fue presentado por el líder Aiden O’Brien.

