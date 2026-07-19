Sobre una milla de distancia se disputa el handicap especial Pastor Victorica en el hipódromo de Maroñas

Con 14 competencias dando inicio a las 13:05 el hipódromo de Maroñas cierra el corto fin de semana que tuvo actividad de viernes en Las Piedras y en el San Félix de Paysandú en la víspera.

Con sólo siete anotados, el handicap especial Pastor Victorica, 1600 metros en arena, es la prueba principal de la reunión de domingo largando a las 15:35 horas.

Los kilos equiparan las chances y Osmidas, el defensor de las sedas Guara del Sur, parte como candidato de la página cargando 59,5 kilos, cuatro menos que Latte Macchiato y nueve kilos más que su más acérrimo enemigo, Ilustre y Burrero.

Presenta buena campaña el hijo de Il Campione con 21 carreras corridas y tres ganadas en Maroñas, amén de tener un cuarto puesto en el Ubaldo Seré de Las Piedras y un marcador rentado en una prueba especial.

Gusta de correr en delantera y así lo aseveró su jinete Jose Da Silva en la previa: “El caballo tiene una forma de correr y es adelante, no le vamos a cambiar por los kilos” cerró diciendo el profesional oriundo de Mato Grosso.

Tendrá Osmidas a varios compañeros de ruta ya que hay rivales que gustan de mover relojes aparte de recibir kilos en el formato handicap de la contienda.

Y uno de ellos es Ilustre y Burrero que llega tras dos victorias en sus últimas tres corridas. El defensor de las sedas Waldo salta de las gateras a tomar la punta e intentar venirse de un viaje. Con 50 kilos se transforma en rival de riesgo.

Y también recibiendo del candidato, con 52 kilos, va Siempre Happy con la gran ventaja que gusta de venir en retaguardia. Corrió el pasado fin de semana en el especial Colombia cayendo en el disco a la cabeza del ganador, su jinete Lucas Ortiz y el La Querencia JC van por la revancha, si la carrera se hace a su gusto aparecerá en metros finales buscando llevarse la copa que se le negó hace siete días.

Hay en la lista dos caballos a tener en cuenta, uno es Save the King que con la monta de Heber Eugui irá por hacer memoria de las buenas carreras que tuvo, si lo hace es chance. Al del Efeka Paso de Los Toros también le gusta de mover en delantera, si Eugui logra amansarlo en primera partida puede venirse a buen dividendo. Los “relojeros” de las mañanas del Jerárquico lo han visto trabajar bien, a mirarlo en el paseo.

El otro es Latte Macchiato que fue tercero en la milla del Piñeyrúa para ser luego descalificado. Ojo con él a la hora de visitar ventanillas.

El salón Paddock se prepara para recibir a Propietarios

Está todo encaminado para la apertura del salón paddock que será de uso de la Asociación de Propietarios. En el lugar, entre las comodidades, funcionará un punto de juego, expendio de bebidas y comidas, mesas, un espacio para los más chicos y tendrá televisores para disfrutar de las carreras. Estará abierto en exclusiva para la APC.

Girona Fever a punto, desde el Sin Nombre viajan a Brasil

Así como la crack Girona Fever aguarda para fines del mes de agosto su cría del padrillo Il Campione, lo mismo ocurre con la excelente Truco E Flor que ha sido retirada de pistas y viajará a la vecina orilla para ser servida. También hay movimiento de 10 yeguas del Haras Sin Nombre para Brasil para ser servidas en esta temporada 2026.

Las triple fórmulas de domingo

1) 6-1-4 (cambio de pista)

2) 5-8-3 (cambio de pista)

3) 10-8-9 (¿cambio de pista)

4) 10-6-5

5) 1-13-6

6) 1-4-5

7) 2-5-6

8) 5-7-4

9) 9-10-5

10) 9-1-4

11) 6-9-4

12) 6-5-4

13) 5-3-6

14) 4-5-13

Cambio de pista por las lluvias

Visto las lluvias caídas en las últimas horas y acorde al protocolo establecido en la Comision Asesora, el Departamento de Carreras, para preservar el estado de la pista, resuelve disputar en pista de arena, 1a, 2a y 3a carrera del día de hoy 19 de julio.