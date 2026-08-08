Paso a paso, Equal Mostaza encabezó el podio de Carlos Daniel Etchechoury en el Comparación de Palermo

Al rojo vivo, como uno de los colores de dos de las tres chaquetillas implicadas en la vibrante definición del Clásico Comparación (G2), así se puso el Campeonato Oro Verde de Palermo luego de que el sábado Equal Mostaza, Out Of The Blue y The Gladiator’s Hat detuvieran los corazones y enrojecieran las gargantas al arribar a la meta en ese orden y separados tan sólo por cabeza y pescuezo.

Conducido de menor a mayor por Kevin Banegas, el representante de Las Monjitas se mantuvo a la expectativa mientras Full Keynote fue el encargado de enseñar el camino perseguido por The Gladiator’s Hat y el favorito Need You Tonight.

En la recta, el hijo de Equal Stripes criado por La Nora fue abriéndose camino a la victoria, primero para dar cuenta del noble representante de Hs. El Ángel De Venecia (LF), The Gladiator’s Hat, que no se quiso resignar a la derrota. Y más adelante, ya en el tramo de la definición, para frenar el fuerte avance final del crédito de El Basti, el brasileño Out Of The Blue.

Fue otro final dominado por tres ejemplares entrenados por un mismo profesional, Carlos Daniel Etchechoury, una circunstancia que por repetida no deja de ser extraordinaria, y habla a las claras de la capacidad del preparador sanisidrense para moldear las campañas de caballos que permanentemente son protagonistas de las carreras más importantes, como la del sábado.

Tras esta nueva batalla épica entre tres de los mejores stayers del momento -el Chacabuco (G2) en el que quedaron al tope Out Of The Blue, Acento Final e Equal Mostaza venía de definirse por cabeza y cabeza-, el Campeonato Palermo Oro Verde se puso “al rojo vivo” y se definirá por supuesto en el último capítulo del certamen, en el Gran Premio General San Martín (G1-2400 m), cotejo que definirá cuál se lleva la suma extra reservada al ganador entre Out Of The Blue (70 puntos), Equal Mostaza (60) y Acento Final (30). Sea lo que allí suceda, con todos los nombres citados en la cancha, no caben dudas de que el espectáculo está asegurado.

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“Estoy muy contento porque es lindo definir un clásico como éste, que son carreras bravas, con este buen grupo de caballos fondistas que me toca cuidar y que siempre están presentes, incluso ganándose unos a otros. Lo bueno es que todos los propietarios quedaron contentos porque por el margen entre uno y otro, mantienen la ilusión de ganar en la que viene. Además, los tres se adaptaron a una pista brava por lo mucho que llovió. Ojalá podamos llegar con todos de la mejor forma para la final del campeonato”, expresó Carlos Daniel Etchechoury, artífice de otro uno – dos - tres jerárquico. A su vez, Kevin Banegas, jockey del alazán, agregó: “Fue un final apasionante, y en el que me tocó ganarle al caballo de Rodrigo (Blanco), que venía de ganarme. Tras la derrota en el Chacabuco, cuando creo que me apuré, lo corrí más contemplado. Estoy muy contento por todo el equipo de Las Monjitas, quienes pensaron en mí para ser su jockey”.

Gentileza Revista Palermo - Héctor Raúl Torres

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