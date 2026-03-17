Meydan cerró su Carnival con buenos registros y se prepara para una nueva edición de la Dubai World Cup

Clausura del Carnaval Hípico Internacional más grande de la historia en el Hipódromo de Meydan

Ganadores de cinco países diferentes celebraron el éxito durante el Carnaval Hípico de Dubái 2025-26 en Meydan, la mayor participación en los 22 años de historia del evento.

Caballos entrenados en el Reino Unido, Dinamarca, Francia y Omán aportaron 22 ganadores internacionales en 16 jornadas de carreras.

Esto convirtió a este Carnaval en el mejor hasta la fecha para entrenadores y propietarios internacionales.

El Club Hípico de Dubái dio la bienvenida a 47 entrenadores internacionales durante el Carnaval, procedentes del Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega, República Checa, España, Omán, Hong Kong e Irlanda. En total, 130 caballos entrenados en el extranjero compitieron en Meydan, más del 20 % del total de participantes.

Hubo muchos momentos destacados, incluyendo un doblete danés el 30 de enero, cuando Taifuu, de Soren Jensen, ganó el Mawj Stakes y Great Wish, entrenado por Bent Olsen, ganó el Listed Dubai Sprint. Great Wish ha sido invitado a participar en la prueba G1 Al Quoz Sprint en la reunión de la Copa del Mundo de Dubái, el 28 de marzo.

El entrenador británico Jamie Osborne disfrutó de un excelente Carnaval, con seis victorias, incluyendo a Heart Of Honor (en la foto) en el Listed Entisar Stakes y a Brotherly Love en el Listed Road to the Kentucky Derby. Ambos participarán en la Copa del Mundo, en el Dubai World Cup (G1) de $12 y en el UAE Derby (G2), respectivamente.

El entrenador sudafricano Dylan Cunha, afincado en el Reino Unido, también cosechó éxitos, con dos victorias, la misma cantidad que su colega de Newmarket, Richard Spencer. Francia también se sumó a la lista de ganadores con la victoria de Nicolas Caullery, habitual del Carnaval, en el Listed Jumeirah 1000 Guineas con Piana.

"Este ha sido, con diferencia, el Carnaval de Carreras de Dubái más internacional, con el mayor número de caballos y entrenadores", declaró Erwan Charpy, Jefe del Departamento de Operaciones de Carreras y Relaciones Internacionales del DRC.

“Hemos estado operando nuestras cuarentenas a plena capacidad y hemos disfrutado de un promedio de 12 corredores por carrera durante todo el Carnaval. Me gustaría agradecer a John Nicholls y a los equipos de Dubai International Stables y Dubai World Cup Quarantine por cuidar tan bien de todos.”

Meydan recibirá a más participantes internacionales durante las próximas dos semanas, con caballos procedentes de Japón, Reino Unido, Francia y Estados Unidos que llegarán para la 30ª edición de la Copa del Mundo de Dubái el 28 de marzo.

Textos de la Dubai Racing Club