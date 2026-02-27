El super sábado en Meydan con visas a la gran jornada del 28 de marzo de la Dubai World Cup

Rebel’s Romance y Tuz son solo dos de las superestrellas en el Emirates Super Saturday, las grandes previas a la jornada de la Dubai World Cup del 28 de marzo.

Rebel’s Romance ganador de 9 G1 merece con razón un lugar destacado en la cartelera de nueve carreras. Se enfrenta a siete rivales en el Dubai City of Gold G2, que otorga al ganador una plaza automática para el G1 Longines Dubai Sheema Classic.

Rebel’s Romance ganó el Sheema Classic en 2024 y llega aquí tras quedar segundo en la G1 Breeders’ Cup Turf en noviembre.

"Rebel’s Romance regresa a Dubái en plena forma", declaró el entrenador Charlie Appleby. "Ya tiene ocho años, pero sus actuaciones de la temporada pasada fueron inmejorables y parece haber mantenido todo su entusiasmo durante todo el invierno. Espero que pueda demostrarnos una vez más de lo que es capaz y que todos puedan apreciar lo excelente que es".

Uno de los oponentes de Rebel’s Romance es la estrella en ascenso Fort George, quien sube a esta distancia de 2410 metros después de ganar el Dubai Millennium Stakes G3 sobre 2000 metros hace un mes.

ElAl Maktoum Classic G2 ofrece clasificación automática para la Dubai World Cup G1 al ganador. Diez competidores compiten por el puesto, con tres de los mejores clasificados con 111 de rating.

Heart Of Honor larga de gatera 1 para Jamie Osborne y su hija jockey, Saffie, y llega aquí tras quedar tercero, detrás de Imperial Emperor, en el Maktoum Challenge G1 en enero.

"Es una carrera fascinante, sin duda", dijo el entrenador "con toda seguridad, una carrera crucial para nosotros. Creo que su rendimiento la última vez fue ligeramente inferior y espero verlo con más intensidad esta semana".

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Imperial Emperor no participará en esta carrera, pero su entrenador, Bhupat Seemar, correrá con tres ejemplares: Mendelssohn Bay, Killer Collect y Walk Of Stars. Mendelssohn Bay vuelve a subir de distancia tras ganar el Firebreak Stakes G3 la última vez.

Killer Collect regresa rápidamente tras ganar el Jebel Ali Stakes el 15 de febrero, pero el jockey Tadhg O'Shea no está demasiado preocupado por el tiempo de recuperación, "es un reemplazo rápido, pero ha tenido una campaña ligera", dijo. “Ha salido bien parado de su victoria en el Jebel Ali Stakes, pero tiene un poco que mejorar. Es un caballo al que siempre he tenido en alta estima, pero hay cosas que no le han salido bien”.

El Singspiel Stakes G2 ofrece la clasificación para el Dubai Turf G1 al ganador, Alakazi, entrenado por Johnny Murtagh, se encuentra entre los ocho participantes. El caballo de cuatro años, propiedad de Aga Khan Studs, fue visto por última vez en tercer lugar en el QEII en Ascot G1 en octubre.

“Alakazi ha viajado bien y ha ganado siete kilos desde que aterrizó”, dijo el entrenador irlandés. “Creo que necesitará su primera carrera. El plan siempre fue correr el Súper Sábado y luego tendrá un mes allí antes de la G1 Dubai Turf, así que haga lo que haga esta semana, mejorará.

“Parece la carrera perfecta para él y tenemos muchas ganas de verlo correr por primera vez en 1800 metros, así que deberíamos aprender mucho”.

Tumbler, quien participa por tercera vez en la prueba local tras haber quedado tercero en el

Al Fahidi Fort G2, "creo que es un caballo realmente bueno Abu Dhabi no era la pista ideal para él", dijo Marine Henry, esposa y asistente del entrenador Nicolas Caullery, "puede ser un poco impaciente, pero creo que los 1800 metros le irán mejor aquí que en Francia porque el ritmo será regular".

Tuz se convirtió en el primer caballo en ganar todas las carreras de velocidad de Grupo nacionales el año pasado, antes de un valiente tercer puesto en el Dubai Golden Shaheen G1, carrera que ganó en 2024.

Esta vez, el entrenador B. Seemar le ha dado una campaña más ligera, comenzando con el Mahab Al Shimaal G3 de este sábado que también ganó hace 12 meses. Como de costumbre, será montado por T. O'Shea, quien ha participado en seis de sus diez victorias.

"Tuz es fantástico, estoy más feliz que nadie de tenerlo de vuelta", dijo el jockey "es como una catapulta en este momento; está listo para correr y da vueltas por la pista como un niño de dos años. Han pasado casi 11 meses desde su última carrera y ya es un caballo grande, así que seguirá mejorando, es una carrera muy buena, pero no lo cambiaría, ya que es una leyenda aquí”.

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Tuz tiene nueve rivales incluyendo a World Record como Mufasa que son de propiedad de RRR Racing, World Record es un recién llegado a Dubái, tras ser adquirido del establo estadounidense de Rodolphe Brisset. “Es un caballo muy bueno, ganador de Grupo 2, que llegó recientemente”, dijo Muammer Ameen, director de carreras de RRR Racing. “Se ha aclimatado muy bien y nos ha mostrado una buena velocidad en sus galopes, tiene una tarea difícil contra el mejor velocista del mundo, Tuz, pero creo que le va a dar una buena carrera”.

Mufasa aún no ha ganado en cuatro carreras locales, “tenemos a Ryan Moore en Mufasa y ha visto todas sus carreras”, dijo Ameen. “Tiene mucha habilidad, acelera bien desde la salida y tiene un buen cambio de ritmo”. “No le gusta ni la barandilla ni el contragolpe, así que hay que tener cuidado con él”.

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Cats By Five llega aquí en busca de un hat-trick y Ameen confía en que él, “Cats By Five ganó su primer handicap y estuvo impresionante la segunda vez, ganando por cuatro cuerpos y medio”, dijo. “Si salta entre los cuatro primeros y se mantiene ahí hasta la curva, será muy competitivo”.

La Nad Al Sheba Turf Sprint G3 se presenta muy competitiva y 16 participantes recorren los 1200 metros de recta.

Entre ellos se encuentran Monteille y Rayevka, dos debutantes en Mydan llegados desde Francia, así como dos entrenados por el adiestrador británico Richard Spencer; Two Tribes y Run Boy Run.

Un puesto en la Godolphin Mile G2 es una de las recompensas para el ganador de la G3 Burj Nahaar, con 11 años, Commissioner King, del entrenador B. Seemar, es el mejor valorado entre los 11 participantes. El ganador del Saudi Derby de 2023 terminó segundo, detrás de Mendelssohn Bay, en el Firebreak Stakes la última vez. Será montado por T. O'Shea, quien confía en otra gran carrera.



"Commissioner King es probablemente el caballo más grande que tenemos en el establo", dijo. "Es un poco como Tuz: le gusta saltar y seguir adelante. No lo voy a molestar y espero que dé una muy buena impresión".

Commissioner King tiene una clasificación tres libras superior a la del ganador del Grupo 1, King Gold, quien participa por segunda vez esta temporada con el equipo Caullery, tras terminar quinto en la Al Maktoum Mile G2 en diciembre.

"Hay que olvidarse de esa carrera, ya que la pista no le gustó", dijo Marine Henry, quien monta al caballo a diario. "Ya tiene nueve años, así que hay que tenerlo en cuenta, pero es un caballo feliz. La última vez hizo un trabajo increíble, que corra es emocionante y estresante a la vez, ya que nos ha dado muchísimo y es una superestrella".

La novena carrera de la Jumeirah 2000 Guineas, la carrera de 1600 metros cuenta con nueve participantes, con el impresionante ganador de su debut en Kempton, Talk Of New York, como uno de los tres participantes de Charlie Appleby, quien también participa con Pacific Pier y Pacific Avenue.

"Se ha hablado mucho de Talk Of New York tras su primera victoria y creemos que es un buen caballo en ciernes", dijo Appleby, “es el caballo con menos experiencia del grupo y este será un paso más en su aprendizaje, además de servirnos de guía sobre el tipo de caballo con el que nos encontraremos cuando regrese a Europa. Dio una vuelta por Meydan para familiarizarse con el lugar y quedamos muy satisfechos con lo que vimos.

Pacific Avenue no tuvo mucho éxito en su última participación en la Al Rayyan Mile, pero aun así tuvo una actuación sólida y salió bien de la carrera. No desentona en este grupo. Le estamos poniendo carrilleras a Pacifica Pier para que recupere algo de su mejor forma”.

La Jumeirah 1000 Guineas es una revancha entre Taifuu y Fairy Oak, primera y segunda del Mawj Stakes, con otros seis participantes también declarados.

“Parece prácticamente el mismo grupo que la última vez”, dijo el entrenador de Taifuu, Soren Jensen, quien cuenta con solo 15 caballos en su base en Dinamarca. “Una milla debería serle más cómoda que los siete furlongs (1400), así que soy optimista. “Rebecca dice que ha mejorado, así que lo creo”.

La acción comienza a las 17:30 hs (10:30 de Uruguay) en los Emiratos Árabes Unidos con una edición cargada del G1 Maktoum Challenge R3 para caballos árabes de pura sangre.