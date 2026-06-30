Lo que dejó el festejo de la reapertura, los baby cracks, la historia y la vigencia de Grandinata

En cada fin de junio desde 2004 Maroñas festeja su reapertura, un hipódromo que entrega carreras desde 1887, que tuvo a su Jockey Club al comando de la hípica desde noviembre de 1888 hasta diciembre de 1997 momento del cierre y el recuerdo a tantos que hicieron mucho para mantener el hipódromo abierto: armar carreras en Las Piedras, tener vigente al Stud Book hasta la reapertura el 29 de junio de 2003 cuando el barrio volvió a latir con aquellas recordadas cuatro carreras.

Y vale el recuerdo tras los festejos de la reapertura, con cuatro clásicos, con la disputa de ambos Criterium que consagraron a los baby cracks nacidos en 2023 junto al Asociación de Criadores y el Reapertura. Se vivieron 15 carreras con la reconfirmación de que Es Patriarca es el mejor dos años de la generación logrando ganar cuatro carreras con triplete de estelares incluidos manteniendo la hegemonía de los últimos años donde los nacidos en nuestras praderas se consagran en el Criterium, mientras que la argentina Sweet Feel le da a las praderas de la vecina orilla un nuevo Criterium que el pasado año se lo había llevado Grandinata tras la coronación de Devassa en 2024.

Ignacio Sánchez

Fuera de las pistas, amén de las actividades no hípicas, se destacó el reconocimiento por parte de Codere a Diogo González por su participación en el Latino, el primer triunfo de la jocketa Florencia Moreira y la buena recaudación en sistema de promedio por carrera: 914 mil pesos con 15 disputadas que queda dentro de los mejores del año.

Se festeja, inicia el segundo semestre.

Sigue la retención que se refleja en los dividendos a ganador

Continúa fortuna en carrera

Por quinto mes consecutivo continúa la reducción de las retenciones en las apuestas a ganador en el Hipódromo Las Piedras ofreciendo mejores beneficios y condiciones más competitivas a sus clientes. Tras anunciar durante el mes aniversario la aplicación de esta misma medida en el Hipódromo Nacional de Maroñas Codere Uruguay confirma que la reducción de las retenciones permanecerá vigente durante todo el mes de julio, brindando a los apostadores condiciones aún más favorables en ambos hipódromos.

Adicionalmente, continuará la promoción Fortuna en Carrera, con un sorteo por cada reunión hípica. El pozo acumulado será repartido durante la primera jornada de la Triple Corona, brindando una oportunidad adicional e irrepetible para todos nuestros clientes. El acumulado del mes de junio se puso en juego en la trifecta de la 11ra del pasado domingo, 381 mil pesos, el pozo de dicha jugada superó el millón de pesos, la trifecta tuvo un buen reparto entre los apostadores.



Grandinata.

Su participación en el Sprint de Campeones había dejado dudas, su triunfo en el primer clásico de domingo reconfirmó qué clase de yegua es. Su jinete entiende que no se encuentra como en sus mejores tardes ya que ganó, si, pero corto y por que es muy guapa. Veremos el futuro de la Trinniberg.

Maroñas

Sweet Feel.

La decisión final fue en conjunto pero Germán González tras el Domingo Torterolo se comunicó con el propietario de la potranca para correr el Criterium. Vaya si tenía razón en “cuida” ya que la hija de Lucullan se llevó la carrera y la presea de mejor dos años de las nacidas en el 2023.

Ignacio Sánchez

Florencia Moreira.

Tras varias corridas y con una conducción de lujo Florencia Moreira logró su primer triunfo en Maroñas. La joven profesional tenía triunfos en el sistema integrado nacional del turf y en Las Piedras. Ganó con Madrid, entrenada por Josiane Gulart y criada en La Madrina de “Memi” Estellano.

Diogo González.

Egresado de la escuela de jockeys de Las Piedras el sanducero se fue haciendo camino trabajando, los kilos de descargo sirvieron para lograr la confianza de los cuidadores, Facundo Santesteban y el San Pedro le dieron la chance del Latino, no la desaprovecho. Justa plaqueta.

Reunión de los handicappers de la OSAF en San Isidro

Del miércoles 24 al lunes 29 de junio, en torno a la disputa de las Carreras de las Estrellas en el Hipódromo de San Isidro – la serie de clásicos de Grupo 1 organizados por la Fundación Equina Argentina - se está llevando a cabo la reunión del Comité de Handicappers de OSAF, con la participación de los handicappers de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, el Sr. Phil Smith como asesor en materia de ratings y el Gerente General de la OSAF.

Durante la reunión de 4 días se está trabajando en el cierre de temporada de los caballos Pura Sangre de Carrera sudamericanos que compiten dentro de la región, donde se evalúan más de 450 ejemplares con rating de 105 y superiores, que han competido desde el 1° de julio de 2025 a la fecha.

A partir de los ratings acordados en esta instancia es que se construyen los promedios de las carreras del Calendario Clásico de cada país para la temporada 2025-2026 y los Comités Fiscalizadores locales se reúnen luego durante el mes de julio para evaluar los parámetros logrados por cada carrera y elevar el informe local a la OSAF. 24 de junio, 2026 El Comité Fiscalizador de OSAF se reunirá el sábado 15 de agosto en el Hipódromo Chile, Santiago, para evaluar los informes presentados por los comités locales y aprobar cualquier cambio en la categoría o condiciones de las carreras de Grupo que se considere pertinente, los cuales posteriormente serán remitidos a IRPAC para aprobación final en su reunión anual en el mes de octubre en París.