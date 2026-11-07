Las Piedras cambia de fecha para festejar su 89 aniversario este sábado con 10 carreras desde las 13:30

Con 10 carreras desde las 13:30 el hipódromo Las Piedras festeja un nuevo aniversario de su fundación. Por primera vez desde 1937 los festejos y la reunión no será el 2 de noviembre la fecha que todo burrero asocia al festejo pedrense ya que las autoridades canarias han decidido cambiar la tradición de la fecha en el canario.

Durante la jornada se disputarán tres pruebas estelares en una reunión que tendrá actividades varias fuera de la pista con actuación de Damian Lescano, habrá un sector gastronómico de Foodtrucks, una zona de juegos infantil con inflables y toro mecánico y habrá hoy un sorteo para jugar al juego de la carera de caballos para ganar vales de apuestas y packs de Tanqueray.

La apertura de la reunión es con el clásico Roberto Irazoqui sobre 14 cuadras, una de las dos previas que tiene la Polla de Potrillos canaria en enero próximo. Con poca anotación la triple la encabeza Animado Zun Regal Thor y Omni los enemigos. Las gateras abren a las 13:00 horas.

Mismo concepto (poca anotación) para el Dr. Aureliano Rodríguez Larreta para potrancas en donde Helenita busca volver a primeros planos, Berlina Fever y U Sunrise las que le pueden amargar la tarde a la defensora de Los Dos. La prueba esta ubicada en 6to lugar y largan a las 16:00 horas.

El cierre estelar, a las 16:30 horas, es con el Aniversario hipódromo Las Piedras que va sobre 1500 metros y tendrá a siete en partidores, en una prueba pareja nos inclinamos por el clásico Progreso que viaja al canario para re encontrarse con el podio.

Tiene como duros adversarios a Non Costa Caro y al local Blowin Inthe Wind, ojo con Scope PH.

Fin de semana con atractivos

El domingo en Maroñas se disputan 3 clásicos y variada actividad fuera de las pistas.

Entre otras actividades tendremos un Masterclass de Chorizo Gourmet a cargo de la Asociación Uruguaya de Asadores, en el Deck del Jabalí, a partir de las 14:30 hs. Durante la actividad, los especialistas compartirán detalles sobre la preparación y elaborar acompañamientos. on una instancia de degustación para el público presente. Se hará un reconocimiento a Aníbal San Martín por su trayectoria, entre los hitos más destacados de su carrera se encuentra el cuidado del triple coronado Invasor que luego obtuvo la Breeders Classic entre otros logros.

Opinan los profesionales de los clásicos en Maroñas

Yair Pereira confía en Abrileño Fever

“Abrileño Fever luego del Jockey Club quedó bárbaro, siguió bien y llega muy bien. Se le hizo una pasada tal la manera de trabajar de Gustavo Vergara su entrenador y quedamos muy conformes, sigue sano por lo cual se da todo para que corra de muy buena forma y defina la carrera. Es muy ágil, será difícil para los rivales seguirlo”.

Facundo Santesteban y sus chances en el Storace

“Las yeguas que presento se han perfilado para esta carrera y llegan todas bien. Copy he tenido una evolución como pocas veces he visto, en grama y en largo ella se siente muy cómoda. Bonita Johana tuvo un problema muscular y luego sanitario, ahora sigue y la vemos bien. Palma del Cielo es una guerrera y Julia es a considerar”.

Héctor Lazo va en el Nacional y el Honor

“Esta vez nos toca correr a Es Patriarca, lo he trabajado por las mañanas, se encuentra en buena forma para llegar bien a los 2500 del Nacional. Tiene puedas pasadas en 2000 metros, el floreo fue bueno. Nuestro caballo corre en el fuego y no se le cambiará la forma de correr, estamos con mucha esperanza y le tenemos confianza”.

“Olympic Olympic viene de ganar una buena carrera, siguió bien haciendo lo que se le pide en la mañana. Sabemos que es una carrera muy pareja con caballos de muy buena calidad. El caballo tuvo un bajón, le bajaron la distancia y se recuperó, ganó y lego se optó por correr adelante y le hizo bien, le gustó y ganamos”.

Dubai - Emirates Racing

Nam Phrik para el tercer triunfo de la temporada para Olascoaga - Cintra

El jinete Tudhope logró un doblete cuando Nam Phrik, cargando con el peso máximo de 64,5 kg, se empleó a fondo para ganar la última prueba de la jornada, el Arabian Adventures Handicap.

Fue la primera victoria en los Emiratos Árabes Unidos para el pupilo de Antonio Cintra y Julio Olascoaga, quien superó a Alsayel en la recta final y, posteriormente, contuvo el ataque tardío de Quality Humor. La dupla de entrenadores logran su tercer triunfo de la temporada del Carnival 2026/2027.

En 1'42"13 el hijo de Hofburg con campaña en Maroñas, el primero en tierras de los Emiratos luciendo la chaquetilla de Las Monjitas.

El Dubai Racing Carnival se reanudará el viernes 20 de noviembre, con la Dubai Creek Mile —una carrera de categoría Listed— como prueba principal.