Las Carreras de las Estrellas vuelven entre viernes y sábado al hipódromo de San Isidro

Como cada final del mes de junio Las Carreras de Las Estrellas convocan a los mejores exponentes de cada especialidad inscriptos en la serie de la Fundación Equina Argentina (FEAR) para formar parte de una de las jornadas más fuertes del calendario turfístico nacional. Y como este año el mitín itinerante regresa al Hipódromo de San Isidro, la fiesta se desdoblará en dos jornadas plagadas de calidad.

Tanto en una fecha como en la otra el espectáculo estará asegurado porque como ocurre cada año con la serie que en los 90 creó un grupo de visionarios criadores a la manera de la Breeders’ Cup de los Estados Unidos, los mejores ejemplares de cada especialidad estarán en cancha. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es disfrutar de dos jornadas excepcionales a puro turf en un entorno maravilloso como el escenario norteño.

GRAN PREMIO ESTRELLAS CLASSIC (G1), 2000 METROS

Need You Tonight busca el double event

Para demostrar que en el césped de San Isidro -superficie en la cual aún no compitió- también puede, los allegados a Need You Tonight volvieron a pagar una importante suma de dinero, ya que el crédito de El Wing no está inscripto en la serie, y con un claro objetivo: conquistar el Gran Premio Estrellas Classic (G1-2000 m) por segundo año consecutivo porque el hijo de Hat Ninja, también dos veces ganador del Gran Premio República Argentina (G1-2000 m), logró la prueba más destacada de la serie el año pasado sobre la arena de Palermo. Está claro que al pupilo de Roberto Andrés Pellegatta le sobran argumentos para salir airoso.

Claro que enfrente tendrá otro ganador en el más alto nivel como The Gladiator’s Hat, titular del Gran Premio Dardo Rocha (G1-2400 m), pero también segundo de Obataye en el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1-2400 m) y reciente tercero del chileno Teao en el Gran Premio Latinoamericano (G1-2000 m) disputado por primera vez sobre el césped del Hipódromo de Monterrico, Perú. Si hay un rival que lo someterá a examen a Need You Tonight, ese es el representante de Hs. El Ángel De Venecia (LF) que entrena Dany Etchechoury.

Los otros ganadores de G1 del lote: Honest Boy -también de Hs. El Ángel de Venecia (LF)- (GP 25 de Mayo); Vundu (GP Estrellas Classic de 2024) y Real Rim (GP Jockey Club), son los otros ejemplares que aportarán su cuota a una definición que puede llegar a ser espectacular.

GRAN PREMIO ESTRELLAS DISTAFF (G1), 1800 METROS

Charm, de regreso al pasto norteño para volver a brillar

Arrasó el 16 de abril con varias Distinciones Carlos Pellegrini por su excepcional 2025, pero días antes, en el Gran Premio Gilberto Lerena (G1-2200 m), Charm no logró responder a lo buena que es llegando 4ª de Cannolina en el césped porteño pesado, quizás el culpable de su bajo rendimiento.

Pero la representante de Triple Alliance que entrena José Cristóbal Blanco vuelve al césped de San Isidro, superficie en la que cosechó una de sus mejores victorias, para demostrar que aquello sólo fue un paso en falso y para recuperar el brillo perdido. Y por supuesto que a la titular de los grandes premios De Potrancas (G1-1600 m), Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1-1600 m) y Gran Premio Selección (G1-2000 m) le sobra calidad para volver a reinar.

Una carrera aparte se correrán Indiana Candy, Samba Do Brazil y Dream Serena, protagonistas de la vibrante definición el 25 de mayo del Gran Premio Copa Diamante (G1), en el que la representante de la caballeriza Crazy Adrián que entrena Juan Franco Saldivia se adelantó por 1 ½ cuerpo y cabeza a las yeguas de El Barrial (R.IV) y Quereuquen, y así saltó a la fama. Una fama que intentará sostener esta vez ante una campeona como la hija de Strategos, Charm.

Pawnee Drive y Neowise, ambas de Stud RDI, llegaron 4ª y 5ª respectivamente, detrás y cerca de las antes mencionadas en la Copa Diamante y por supuesto que mantienen viva la esperanza de dar vuelta la ecuación, con la ayuda de un trámite favorable.

GRAN PREMIO ESTRELLAS MILE (G1), 1600 METROS

Una carrera intensa de principio a fin

La edición 2026 del Gran Premio Estrellas Mile (G1) promete ser apasionante. No apta para cardíacos si se da el trámite de carrera que la gran mayoría imagina. “Aguante corazón, aguante”, diría un reconocido relator de fútbol que por estos días narra con sincera emoción el paso de la Selección Argentina por el Mundial de Canadá, Estados Unidos y Méjico.

Es que la presencia de Colifato Novo asegura un puntero, y uno muy capaz de unir extremos a partir de la experiencia de verlo correr de esa manera y ganar. Pero, además, otro punto a favor es esta nueva versión más serena del crédito de El Ranquel (L.PTA) que entrena Joaquín Cano en Villa Mercedes, San Luis.

Pero, así como hay un vanguardista definido como el hijo de Lenovo, hay atropelladores temibles como Drive Joy, ganador de los grandes premios Estrellas Juvenile (G1) 2025 y OSAF (G1); Earth God, vencedor en los grandes premios Gran Criterium (G1) 2024, San Isidro (G1) 2024, Palermo (G1) 2025 y Anchorena (G1) 2025, y hasta no hace mucho referente de la especialidad tanto en la arena como en el césped, y Que Tarde Gris, ganador de los clásicos 9 de Julio (G2-1600 m) 2025 y América (G2-1600 m) en la pista del sábado.

Bronx y Folie Ninja, otros ganadores en el más alto nivel, llegado el momento seguramente saquen a relucir su oficio, en tanto que Majority Wins, Kopke, Nevado Catedral y Adorado Rim intentarán sorprender en un lote al que no le falta nada.

GRAN PREMIO ESTRELLAS SPRINT (G1), 1000 METROS

Labrado y Le Cornette, en otro round memorable

El primer enfrentamiento como ejemplares adultos entre Labrado y Le Cornette fue, precisamente, en la edición 2025 del Gran Premio Estrellas Sprint (G1), disputado sobre la arena de Palermo, en la cual el representante de la caballeriza Chajarí (GCHU), Le Cornette, venció con claridad, por 4 cuerpos, al defensor de stud Don Ariel (L.PTA). A partir de allí, ambos velocistas e indiscutidos referentes se enfrentaron en cuatro ocasiones más, al momento con ventaja por 3 a 2 de parte del pupilo de Gerardo Alteño al entrenado por el “team” Bonetto, Labrado.

Desde ya que la última palabra entre los dos ejemplares, que se sacan chispas en cada enfrentamiento, no está dicha y el sábado no caben dudas de que ambos dejarán todo en la pista para brindar otro espectáculo maravilloso. El criado por El Paraíso intentando la paridad, y el nacido en La Generación buscando la supremacía sobre su “eterno” adversario.

Por supuesto que no estarán solos, porque entre los ratificados también aparece Land Of Promise, que en la edición 2025 del Gran Premio Suipacha (G1) cruzó 3º de las primeras figuras, por lo que no resulta descabellado la posibilidad de una revancha.

Y también asoma el nombre de Claro Key, ganador serial en Palermo que demostró estar a la altura al cruzar 5º a poco más de 4 cuerpos de El Epecuén en el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires (G1) y esta vez vuelve al césped, superficie en la que nunca ganó, para revalidar aquella valiosa performance porteña.

Y Pilar, una nacida en Brasil que viste los clásicos colores de Stud RDI con la que Alfredo Gaitán Dassié puede llegar a “hacer una travesura”.

Revista Palermo

GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE (G1), 1600 METROS

Roi Du Monde, figura excluyente

Se roba toda la atención del Gran Premio Estrellas Juvenile (G1) el invicto Roi Du Monde, potrillo que “viste” la chaquetilla de Stud RDI y que en manos de Alfredo Gaitán Dassié lleva dos triunfos en igual cantidad de salidas a pista, la más reciente nada menos que en el Gran Premio Gran Criterium (G1-1600 m).

Por ahora con “pinta” de potrillo invencible, el hijo de Treasure Beach les ofrece revancha a Stay Tune y Paulo Sil, a los que dejó 2º y 4º en aquel cotejo de grado máximo disputado en igual pista y distancia sobre las que se llevará a cabo la prueba del viernes.

Vuelve a la acción Colorado Del Monte, protagonista principal de la polémica definición del Gran Premio Montevideo (G1-1500 m) que, distanciamiento mediante, convirtió al perdedor Emotion Rate -también presente el viernes- en ganador en el más alto nivel. Y por supuesto que el crédito de Facundito que entrena Nicolás Martín Ferro genera expectativa porque se lo sabe un potrillo con capacidad de sobra.

Fletcher y Barto son dos cartas fuertes del entrenador Juan Franco Saldivia. Ganador con autoridad del Clásico Pedro Goenaga (G2-1500 m) en su primera visita al Bosque, el de Chos Malal (NQN), Fletcher, pisara por primera vez el césped norteño en condiciones de hacerse respetar. El otro que se hará sentir es el potrillo de Don Valentino, Barto, que dejó muy buena impresión en ocasión de su reciente ascenso y, además, en privado mostró los adelantos necesarios para ilusionar a los suyos.

GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G1), 1600 METROS

Gota Clara Sos tiene el camino allanado

Ausente Gran Gotera, doble ganadora de G1 en ambas superficies e indiscutida referente entre sus pares, a Gota Clara Sos, que escoltó a la de Tinta Roja en el Gran Premio de Potrancas (G1), le quedó el camino allanado para su primer festejo en el más alto nivel en el Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1) del próximo viernes.

Invicta en sus primeras salidas, tres en La Plata y la restante en el césped local, en el Eliseo Ramírez (G2-1400 m), la representante de Pauli (AZUL) que entrena Marcelo Sueldo cayó con todos los honores y por tan sólo 1 cuerpo ante la pensionista del “team” domingo, Gran Gotera. Ausente aquella, entonces, la lógica indica que “le toca” a la esta otra descendiente de Made You Look.

Pero no opinan igual del lado de la perdedora “de lujo” Gunakali, que tras un promisorio estreno en el Boucau (NG-1500 m) local y aún sin ganar, ratificó su capacidad al finalizar 3ª de Gran Gotera en el citado Gran Premio de Potrancas (G1), en el que finalizó a sólo 1 cuerpo de la ahora candidata Gota Clara Sos, descontando desde atrás. Son muchos los que aseguran que con la experiencia adquirida, la potranca de La Providencia que ahora entrena Diego Peña puede cobrarse revancha sin problemas.

Ruby Rose llenó el ojo en su estreno triunfal sobre 1400 metros tras el que salta directo a un G1 como signo inequívoco de que se trata de un elemento de extrema capacidad.

Tras llamar la atención con un par de victorias en la primera parte del proceso selectivo en Palermo y tras cruzar penúltima en el Gran Premio Jorge de Atucha (G1-1500 m), Embozada Rim pisará por primera vez el pasto norteño en busca de rehabilitarse.

Además de los dos cotejos de G1, en la jornada del viernes también se disputarán los clásicos Estrellas Junior Sprint (G3) sobre 1000 metros, Estrellas Dirt Junior sobre 1300 metros en arena y Estrellas Dirt, en igual pista y distancia.

Agradecimiento a Revista Palermo - Argentina

Héctor Raúl Torres

hectortorres@revistapalermo.net