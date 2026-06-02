La serie de Campeones realizó el sorteo de gateras de sus siete clásicos del próximo domingo

El hipódromo de Maroñas recibió a Criadores y Propietarios, que junto a Codere organizan la Serie Campeones para la realización del sorteo de gateras de los siete clásicos que le darán color este domingo al Jerárquico.

En la previa, autoridades de HRU realizaron una conferencia de prensa anunciando que conciernen al mes aniversario, continuar con la baja de retención en Las Piedras e incluir a Maroñas, la Rueda pasa a llamarse la Fortuna en carrera y habrá dos por reunión en Maroñas con un aporte de la empresa que se incluirá en las apuestas del domingo 28 de junio. Todo busca darle bonificaciones y atención a los apostadores.

En cuanto a la jornada de Campeones del próximo domingo anunciaron que los pozos de cuatrifecta, uno de 840.000 pesos se pondrán en juego en tres carreras de domingo.

También hicieron referencia a la muy buena anotación del Día del Turf Nacional que estará compuesto por los siete clásicos de Campeones más el Campeones Interior y siete carreras de condición que en su totalidad son con caballos nacidos y criados en nuestro país.

Grandinata volvió del descanso y lo hizo renovada.

Campeones en su 19 edición tuvo aceptación por parte de entrenadores y propietarios ya que dos de las pruebas se corren con 15 ejemplares en gateras y una de ellas a gatera llena con un total de 13.5 millones de pesos a repartir de bolsa en los clásicos que tuvieron ayer su sorteo de gateras con la presencia de los profesionales a cargo de cada uno de los participantes.

Se llenaron un total de 23 carreras a partir de 362 inscriptos en Maroñas mientras que en Las Piedras se conformaron 10 carreras a partir de 155 inscriptos, en la sabatina tendremos actividad en el San Félix de Paysandú.

A nivel de Campeones la primera a disputarse es la Mile en grama que va en quinto turno con 14 en gateras seguido por el Juvenile Sprint en donde ratificaron 10 potrillos en prueba de 1000 metros.

La octava es el Distaff para yeguas mayores sobre 18 cuadras en donde 10 ocuparan gateras con la figura de Guitarrera que va por el double - event.

Sigue con el Juvenile en carrera pareja con varios ejemplares con chance de podio, son decena en partidores de los 1400 misma distancia de ellas en donde se disputa a gatera llena y se aguarda una prueba sumamente pareja.

La Classic con 13 está ubicado en el turno 13 con las figuras de Ave Royale, Si Señor y Pluto, que quiere repetir éxito del 2024, en 14° término va la del interior a gatera llena abriendo doble final con un cierre a todo orquesta con la Sprint que tiene en Grandinata con 14 rivales a vencer.

Llega Campeones, es día del tuf nacional.