La 19na edición de los Campeones ratifica el lunes para la gran jornada del domingo 7 de junio

Cuando los primeros pasos de la Serie Campeones se dieron fue en los años 2007 ya que la Serie comenzó en 2008 con la disputa de tres carreras para ejemplares nacidos en 2005. Al siguiente año se sumaron las tres pruebas ya para mayores mientras que la última en incorporarse fue la Mile en 2015.

Para este año se tuvo una muy buena pre inscripción y se espera que la mayoría de las siete carreras que componen Campeones se corran a gatera llena al igual que la del Interior.

El domingo 7 de junio es el día del turf nacional en donde Propietarios, Criadores han destinado 13.5 millones de pesos en bolsa de premios para las ocho carreras.

El lunes se paga y ratifica y se realiza el clásico sorteo de gateras de cada competencia.

Continúa el fin de semana en Colonia y Maroñas

Tras la reunión de la víspera en Las Piedras donde se disputaron nueve carreras hoy en Colonia se corren 10 desde las 10:45 para darle paso a Maroñas a las 16:00 que entrega nueve condicionales que van hasta las 20:00 hs.

Propietarios continúa avanzando con sus proyectos

La Asociación de Propietarios se muestra activa en cuanto a reuniones con HRU y demás organizaciones a fin de darle al socio más beneficios.

Se ha confirmado y se trabaja en cuanto a la remodelación del Espacio Paddock de Maroñas, lo que será el punto de encuentro de los mismos. Las nuevas alcanzan a que cada propietario tendrá en Maroñas invitaciones a fin de llevar a su familia y amistades al Jerárquico y usar el espacio.

Ya se puede abonar la anualidad en la Secretaría y recibir el carnet, los beneficios también abarcan descuentos en el alquiler de Villa Yeruá.

Ovacion

Remate al mediodía en Sin Nombre

Con un lote de 12 potrillos y 7 potrancas de las cuales seis de ellas saldrán en yunta, el ofertante elige, este mediodía se realiza el remate del Haras Sin Nombre en su estación de recría en Progreso. Este año el haras ha tenido muy buen suceso con la generación, hay variedad y expectativa.

El jueves 4 es turnos de Cuatro Cabezas

El pasado jueves se realizó la exhibición en el haras, el martes al mediodía se realiza en el Prado la muestra de los 24 productos de la generación 2024 del Haras Cuatro Cabezas que llega con un lote muy parejo con diversidad de sangres y linajes. El remate es el jueves 4 a las 19:00.

El sábado 7 es el Imperdible

Desde que la organización abrió las pre ofertas de los 30 ejemplares del Imperdible las mismas van en excelente ritmo con variado interés por parte de los compradores. Este año el Imperdible vuelve a tener muy buena oferta y la demanda se nota en la pre oferta. Sábado 6 en Rapetti.

