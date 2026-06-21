La generación 2023 comienza a cerrar ciclo estelar con dos cortometrajes sobre doce cuadras

El mes de junio marca el cierre del primer semestre para todas las generaciones de sangre pura en nuestro hemisferio, el 1° de julio todos los nacidos debajo de la línea del ecuador están de cumpleaños por ende cambian de edad, cambian las categorías, los premios e incentivos cambian y se da que en la últimas reuniones tanto en Las Piedras como en Maroñas y sobre todo los nacidos en 2023 quieren competir en carreras con buenas bolsas y buen incentivo.

Con ello no queremos desmerecer las categorías de arriba que a nivel de la región son las mejores con ratio de premio versus pensión que muchos hipódromos quisieran tener.

Tanto el Guzmán Vargas como el Domingo Torterolo le dan la chance a ejemplares dos años, machos y hembras, que no llegan al momento para alistar en pruebas de mayor distancia la chance de correr su último clásico antes del cambio de edad.

El próximo fin de semana es el cierre definitivo con la disputa de ambos Criterium que coronan a los baby cracks de la generación en clásicos de 14 cuadras.

Maroñas, inteligentemente, cambio el horario de la reunión con inicio a las 12:20 y cierre a las 17:50 ya que el Mundial sigue su curso y nuestro país juega a las 19:00, tiempo da para salir “volando” del Jerárquico para ver a la celeste.

En el Guzmán Vargas, larga a las 14:50 corren seis potrillos y aparece con la verde la triple fórmula Ahora Firmo que viene de amplio triunfo en la de condición. Quespectaculo llegó 4° en la Juvenile Sprint y es enemigo al igual que Montjuic y Noccioli D ´Italia, carrera pareja y de trámite con punteros definidos.

CLÁSICO GUZMAN VARGAS

CONDICIÓN: Para potrillos nacidos desde el 1° de julio de 2023.

Sin descargo para los aprendices.

BOLSA: $ 500.000; $ 285.000 al 1º; $ 105.000 al 2º; $ 70.000 al 3º; $ 40.000 al 4º;

PHMNR $ 6.181 (por equino)

RECORD: 1'07''94 Gran Taffeta - 59 - 30 Oct, 2016

APUESTAS: Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta, Pick 3

1 NOCCIOLI D'ITALIA (BRZ) 55.0 z m 2 Eric Acosta Carlos D. Fajardo (CS) OJO CON ESTE

2 AHORA FIRMO 55.0 al m 2 Jorge L. Píriz Jorge A. Píriz CANDIDATO

3 QUESPECTACULO 55.0 al m 2 Vagner Leal Jorge J. Rey ENEMIGO

4 PE DE MOLEQUE 55.0 z m 2 Ernesto Tonna Paola Rodriguez

5 EL ELEGIDO 55.0 z m 2 Federico F. Píriz Domingo Stengone

6 MONTJUIC (ARG) 55.0 z m 2 Héctor F. Lazo Sergio G. Dorneles SORPRESA

Ellas van 30’ más tarde y nos inclinamos por la ganador canaria Oitava Rima por sobre Candy Orb que también ganó en su debut en Maroñas y será enemiga de sumo riesgo, Devil Song y Anochecer Zun son más que dos sorpresas ya que se pueden venir hasta el disco.

CLÁSICO DOMINGO TORTEROLO

CONDICIÓN: Para potrancas nacidas desde el 1° de julio de 2023.

Sin descargo para los aprendices.

BOLSA: $ 500.000; $ 285.000 al 1º; $ 105.000 al 2º; $ 70.000 al 3º; $ 40.000 al 4º;

PHMNR $ 6.181 (por equino)

RECORD: 1'07''94 Gran Taffeta - 59 - 30 Oct, 2016

APUESTAS: Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta, Pick 5 C7 ,8, 9,10 y 11 (Pozo Garantizado $160.500) Base $10

1 OITAVA RIMA (BRZ) 55.0 z h 2 Jose L. Da Silva Jorge J. Rey CANDIDATA

2 ANOCHECER ZUN 55.0 z h 2 Waldemar Maciel Gustavo C. Vergara SORPRESA

3 SWEET FEEL (ARG) 55.0 z h 2 Pablo Rodríguez Pablo G. González

4 PLURALISTA CAUSE 55.0 z h 2 Deividi Gaier Héctor F. Bacigalupi

5 DEVILS SONG (ARG) 55.0 z h 2 Sebastian Fiorito Wáshington R. Bonacci BRAVÍSIMA

6 CANDY ORB 55.0 al h 2 Diogo N. González Facundo Santesteban (CS) ENEMIGA

7 LA MANSA AVENUE 55.0 al h 2 Eric Acosta Gabriel A. Giovanetti

8 PIBA LINDA 55.0 al h 2 Maicol De Souza Martín Martínez Abuelo

