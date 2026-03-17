La gatera del Latinoamericano G1 ya tiene doce nombres y se espera por los extra clasificados

Magic Power del Stud Valle Sagrado se impuso en el Clásico Enrique Meiggs G2 la segunda prueba de clasificación con miras al Gran Premio Latinoamericano G1- Copa Jockey Plaza, que se disputó el domingo 15 de marzo sobre 2000 metros en la pista de césped de Monterrico. Miguel Vilcarima fue el jinete del pupilo de Luis Químper para lograr su novena victoria en 16 salidas. Fue segunda a 2 3/4 cuerpos María Luisa. Ambos alistarán en el Latino.

Desde Brasil se anuncia la intención del crack Obataye de intervenir en la carrera que tiene 300 mil dólares en premios.

Resta saber de que manera el ganador de la pasada edición de La Gavea consigue un cupo para competir y medir fuerzas con los mejores fondistas en grama de la región.

La carrera se disputará en el hipódromo de Monterrico el domingo 26 de abril y ya tiene 12 participantes confirmados para las gateras de la prueba que tendrá 2000 metros de extensión y se correrá sobre la pista secundaria de circo hípico limeño. El óvalo de la misma tiene uan extensión de 1600 metros.

GRAN PREMIO LATINOAMERICANO G1 – COPA JOCKEY PLAZA

2000 METROS – PISTA DE CÉSPED – DOMINGO 26 DE ABRIL

ARGENTINA

Thor Medina (Ivan Monasterolo)

The Gladiator's (Eduardo O. Pavon)

BRASIL

Olympic Oman (Wilkley Xavier)

Pivot Central (Jeane Alves)

CHILE

Teao (Luis A. Torres)

Apolo Rey (Jorge A Gonzalez)

Medjool (Joaquin Herrera)

PERU

Puppi's Husband (Huber Bocanegra)

Khamal (Gustavo Calvente)

Magic Power (Miguel Vilcarima)

Maria Luisa (Roy Melgarejo)

URUGUAY

Galikovic (Diogo González)

Extra clasificado

Padre Roberto (114 R)(Carlos Trujillo) G-1

🇵🇪 ● Desierto

🇵🇪 ● Desierto

A definir: Obataye - Brasil